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28января
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сегодня, 13:56 5

Благовещенцы и чиновники вместе выберут идеи развития участка набережной

Благовещенцы и чиновники вместе выберут идеи развития участка набережной
Фото: https://www.instagram.com/amur.urban/

1 февраля в 13:00 на «Точке кипения» пройдет проектный семинар с жителями и администрацией города. На нем обсудят и выберут лучшие идеи развития участка набережной Амура от улицы Пионерской до улицы Мухина.

«На городской набережной можно встретить людей разного возраста и с разными увлечениями — от молодых семей с детьми до любителей погонять на лонгборде. У каждого из них есть свои потребности и предложения по ее улучшению. Поэтому мы хотим собрать всех инициативных горожан и дать им возможность высказаться, – объясняют в Центре развития территорий.

На проектном семинаре жители и представители администрации предложат и обсудят свои идеи друг с другом, выбрав лучшие из них. Все отобранные предложения собираются зафиксировать, а затем учесть их при разработке концепции городской набережной.

Регистрация на проектный семинар «Идеи развития городской набережной на реке Амур» уже открыта.

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#отдых #строительство

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    56 минут назад

    У се отличненько! Когда будете строить милейшие набережную в сторону ул.Нагорной? Стыдновато на эти заросли из полыни и кучи помоек смотреть.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    45 минут назад

    Хорошо бы , я так думаю , вместо "холмы" поставить площадку для танцев , с лавочками и миникафешками по периметру , что бы люди красиво танцевали другим пример показывая .

    Ну , и , храм рядом , не обязателен . Хватит уже говна бездуховного в этом городе . Лучше туалет общественный и общедоступный , но чистый и светлый ( как в фильме Евдокимова) .

    ИМХО Шнапса )))

  • Noir

    Noir
    38 минут назад

    Уже в который раз идеи собирают? Уже несколько раз выбирали и выбрали, потом подрезали и опять выбрали. В итоге холмики и храм придумали, но полагаю денег нет даже на это, по-этому дальше дискутируем. Как вариант храм заменить на что-то более нужное людям для отдыха, а в существующих храмах что-то очередей не видно, в микрорайоне сейчас достроят так вообще как в библиотеках будет.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    33 минуты назад

    я с вами полностью соглашусь )))

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    23 минуты назад

    Пожалуйста,не стройте церковь на набережной. Про площадку для танцев понравилось

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