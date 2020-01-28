Благовещенцы и чиновники вместе выберут идеи развития участка набережной

1 февраля в 13:00 на «Точке кипения» пройдет проектный семинар с жителями и администрацией города. На нем обсудят и выберут лучшие идеи развития участка набережной Амура от улицы Пионерской до улицы Мухина.

«На городской набережной можно встретить людей разного возраста и с разными увлечениями — от молодых семей с детьми до любителей погонять на лонгборде. У каждого из них есть свои потребности и предложения по ее улучшению. Поэтому мы хотим собрать всех инициативных горожан и дать им возможность высказаться, – объясняют в Центре развития территорий.

На проектном семинаре жители и представители администрации предложат и обсудят свои идеи друг с другом, выбрав лучшие из них. Все отобранные предложения собираются зафиксировать, а затем учесть их при разработке концепции городской набережной.

Регистрация на проектный семинар «Идеи развития городской набережной на реке Амур» уже открыта.