На Восточном построят монтажно-испытательный корпус под лунные корабли

Фото: roscosmos.ru

«С правой стороны будет стоять новый МИК, где будут готовиться новые корабли, я имею в виду лунной программы», – сказал Охлопков. Видео его заявления разместил на своей странице в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

ТАСС пишет, что также планируется построить МИК под сверхтяжелую ракету-носитель. Рогозин в публикации в Twitter отметил, что начинается планирование расширения технического комплекса под сверхтяж.

В декабре во время пресс-конференции на Восточном Рогозин представил презентацию, согласно которой подготовительные работы для создания комплекса для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный стартуют в 2022 году.

Согласно данным презентации, монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжелой ракеты будут построены в 2027 году.