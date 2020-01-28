Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:13 3

На Восточном построят монтажно-испытательный корпус под лунные корабли

На Восточном построят монтажно-испытательный корпус под лунные корабли
Фото: roscosmos.ru

Новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Восточный построят для космических кораблей, которые в будущем полетят на Луну. Об этом 27 января сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков главе Роскосмоса во время посещения космодрома.

«С правой стороны будет стоять новый МИК, где будут готовиться новые корабли, я имею в виду лунной программы», – сказал Охлопков. Видео его заявления разместил на своей странице в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

ТАСС пишет, что также планируется построить МИК под сверхтяжелую ракету-носитель. Рогозин в публикации в Twitter отметил, что начинается планирование расширения технического комплекса под сверхтяж.

В декабре во время пресс-конференции на Восточном Рогозин представил презентацию, согласно которой подготовительные работы для создания комплекса для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный стартуют в 2022 году.

Согласно данным презентации, монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжелой ракеты будут построены в 2027 году.

Просмотров всего: 668

#космодром #строительство

распечатать


Общество 5

Благовещенцы и чиновники вместе выберут идеи развития участка набережной
Общество

На Восточном собрали второй пакет ракеты «Союз»
Происшествия

Два бизнесмена из Ставрополья похитили при строительстве Восточного более 250 миллионов
Общество 6

Дмитрий Рогозин работает на космодроме Восточный
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А что так сроки постоянно отодвигаются? Рогозин уже давно на луну всех должен был отправить

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    это чё ? под дережобли ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь