На Восточном построят монтажно-испытательный корпус под лунные корабли
Новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Восточный построят для космических кораблей, которые в будущем полетят на Луну. Об этом 27 января сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков главе Роскосмоса во время посещения космодрома.
«С правой стороны будет стоять новый МИК, где будут готовиться новые корабли, я имею в виду лунной программы», – сказал Охлопков. Видео его заявления разместил на своей странице в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
ТАСС пишет, что также планируется построить МИК под сверхтяжелую ракету-носитель. Рогозин в публикации в Twitter отметил, что начинается планирование расширения технического комплекса под сверхтяж.
В декабре во время пресс-конференции на Восточном Рогозин представил презентацию, согласно которой подготовительные работы для создания комплекса для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный стартуют в 2022 году.
Согласно данным презентации, монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжелой ракеты будут построены в 2027 году.
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