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28января
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сегодня, 13:03 3

В провинции Хэйлунцзян увеличилось количество зараженных коронавирусом

В провинции Хэйлунцзян увеличилось количество зараженных коронавирусом
Фото: pixabay.com

По последним данным, в Китае зарегистрировано 4 535 случаев заражения коронавирусом, 106 человек погибли. В соседней с Благовещенском провинции Хэйлунцзян за сутки число зараженных увеличилось на 9 человек.

Всего в провинции, по данным на 28 января, 30 заболевших, сообщает Biang.ru со ссылкой на комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

«С 00:00 до 24:00 27 января в провинции Хэйлунцзян подтверждено 9 новых случаев заболевания коронавирусом нового вида, еще у 33 человек подозревается заболевание. По данным на конец дня 27 января, в провинции Хэйлунцзян таким образом подтверждено 30 случаев заболевания: 10 – в Харбине, 2 – в Цицикаре, 1 – в Муданьцзяне, 1 – в Цзямусы, 5 – в Дацине, 2 – в Цитайхэ, 8 – в Суйхуа. В тяжелом состоянии находится трое больных. Пока зарегистрирован 1 смертельный случай в Суйхуа», – говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи обследуют 833 человека, которые находились в тесном контакте с заболевшими. У 133 человек они уже исключили возможность заболевания коронавирусом. Всего с высокой температурой и подозрением на коронавирус в больницы провинции Хэйлунцзян 27 января обращались 3 744 человека.

Как сообщало Амур.инфо, создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса. В режиме реального времени она приводит данные о случаях заражения вирусом, вызывающим пневмонию нового типа, и летальных исходах.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #медицина

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Комментарии
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  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    2 часа назад

    Нагнетая панику СМИ предпочитают указывать общее суммарное количество заболевших, как бы невзначай упуская сколько уже вылечилось.

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Пишут. Около 60.

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Остальные болеют.

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