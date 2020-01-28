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28января
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сегодня, 12:17 1

Авиарейсы в китайский город Санья из Благовещенска временно приостановлены

Авиарейсы в китайский город Санья из Благовещенска временно приостановлены
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Якутия» приостановила программу полетов по международному направлению Благовещенск – Санья – Благовещенск. Это временная мера, она связана с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Китае. Туристы могут вернуть деньги.

Запланированный на 29 января рейс в Санья вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе. Все туристы, улетевшие отдыхать в Санья из Благовещенска, вернутся в Благовещенск в четверг, 30 января, по расписанию – в 10:40 местного времени. В международном секторе примут все необходимые меры по выявлению признаков инфекционных заболеваний, подчеркивают в правительстве Амурской области.

До стабилизации обстановки в Китае авиакомпания «Якутия» отменила рейсы в Санья на 5 и 12 февраля из Благовещенска. При улучшении ситуации полеты продолжатся.

Все необходимые меры для противодействия новому вирусу из Китая, рекомендованные Роспотребнадзором Амурской области, в международном секторе аэропорта Благовещенск уже приняты. В пункте пропуска воздушной гавани Благовещенска усилена дезинфекция помещений, введен масочный режим, а также проведена внеплановая ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции международного терминала.

Туристы в подобной ситуации могут вернуть деньги. Основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной им по договору суммы является сообщение Ростуризма о возникновении в стране или месте временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия. Сообщение, касающееся ситуации именно в Китае, опубликовали на сайте Ростуризма 24 января: «Вернуть деньги за поездку в страну, где стало небезопасно, можно даже тогда, когда отдых уже начался. В этом случае должны вернуть средства «в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

Если туроператоры отказываются вернуть деньги за путевку, необходимо обращаться в управление Роспотребнадзора по Амурской области. Контакты указаны на сайте ведомства.

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#Китай #коронавирус в Китае #областная власть #происшествия #транспорт #туризм

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    3 часа назад

    Туроператор не отказывается вернуть деньги за путёвку. Работа будет вестись индивидуально с каждым туристом, возврат - согласно законодательству, "в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг".

    Более того, на рейс Санья-Благовещенск сейчас оформляются билеты на тех россиян, кто попал на Хайнань другими путями и из других городов. Есть семья, которая несколько лет жила на юге Китая - летят даже без верхней одежды.

    ...И как бы это не потому, что на Хайнане мрак и апокалипсис, а исключительно из-за рекомендаций вышестоящих инстанций.

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