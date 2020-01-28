Электронные чеки, повышение выплат льготникам и пенсионерам: как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Заключительный месяц зимы принесет россиянам некоторые ощутимые изменения. Так, будет расширена программа «Дальневосточный гектар», введут электронные чеки, повысятся выплаты льготникам и пенсионерам, ожидаются и другие новшества.

Согласно вступающим с 1 февраля изменениям, при увольнении работников бухгалтерия или же кадровая служба должна будет выдавать им на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р. Президент России в декабре 2019 года подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Минтруд, в свою очередь, подготовил новую форму отчета. Его работодатель обязан будет предоставлять сотрудникам при увольнении, сообщает NEWS.ru.

Россиян с 1 февраля ожидает повышение некоторых выплат. Будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). В настоящее время ЕДВ полагается 60 категориям граждан в РФ. Например, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Также возрастет стоимость набора социальных услуг, который получают определенные категории россиян каждый месяц в виде государственной помощи. Размер подобных выплат меняется с учетом данных по инфляции за прошлый год. Согласно постановлению уже бывшего премьера Дмитрия Медведева, все соцвыплаты, пособия и компенсации с февраля будут проиндексированы на 4,3 %. Таким образом, в рублях прибавка может достичь и нескольких тысяч – все зависит от вида выплаты.

Начинается второй этап распространения программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье. Теперь земельные участки предлагается предоставлять гражданам России, зарегистрированным во всех субъектах, входящих в ДФО. Мероприятия продлятся до 1 августа 2020 года.

Теперь можно будет не забирать чек при покупке с помощью торговых автоматов. В случае если в устройстве имеется дисплей, на котором отображается QR-код, то будет достаточно отсканировать информацию, получив таким образом чек в электронном виде. Онлайн-кассы для вендинга могут полностью лишиться принтера как опции. По мнению экспертов, это упростит обслуживание таких устройств. Кроме того, появится возможность ввода там своей электронной почты или номера телефона для получения подтверждения платежа в виде СМС или e-mail.

Ставка по системе «Платон» повышается с 1 февраля. В связи с индексацией водители-грузоперевозчики за каждый километр пройденного пути будут вынуждены платить 2,2 рубля (сейчас плата составляет 2 рубля 4 копейки). Ожидается, что в будущем изменения тарифа будут происходить каждый год в феврале на размер годовой инфляции.

В России в силу вступают поправки, которыми устанавливаются штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. Предусматриваются санкции за грубое нарушение порядка деятельности (свыше двух раз за год). Так, физлицам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток, должностным лицам – 200 тысяч, а юрлиц ожидает штраф в размере 5 миллионов рублей. Благодаря последним поправкам в законодательство, датируемым декабрем 2019-го, статус иностранного агента можно присваивать физическому лицу. Кроме того, был расширен список СМИ, к которым относится данный статус. Средства массовой информации, попавшие в реестр иноагентов, обязаны до 1 февраля учредить российское юрлицо.

В России 29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов, начавшийся еще 1 июня 2019 года. Закон о добровольном декларировании иностранных активов дает возможность гражданам сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежных компаний. Кроме того, документ позволяет информировать о контролируемых иностранных фирмах и счетах в банках, расположенных не на территории России. Амнистия капитала возможна только после фактической «репатриации» счетов и предприятий в РФ. Декларации необходимо предоставлять на бумажном носителе в налоговую службу.

Пошлина на экспорт углеводородов из России увеличится на 1,3 доллара, до 78,5 доллара. При этом пошлина на высоковязкую нефть повышается до 7,8 доллара, на светлые нефтепродукты и масла — до 23,5 доллара за тонну, на тёмные — до 78,5 доллара, на экспорт товарного бензина — до 23,5 доллара, прямогонного (нафта) — до 43,1 доллара. Между тем пошлина на сжиженный газ понизится до нуля