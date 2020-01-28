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28января
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сегодня, 11:53 3

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь
Фото: instagram.com

Известная актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщили СМИ, нашлась. Наталья Эдуардовна рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, с чем было связано ее отсутствие.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 27 января, о пропаже артистки заявил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. Больше суток он не мог дозвониться до Андрейченко. Трунцеву было известно о том, что актриса, которая давно живет в Мексике, гостила у подруги, потом уехала и пропала.

Вскоре в инстаграм-аккаунте Натальи Андрейченко был опубликован пост. «Друзья мои! Я даже не могу вам передать, в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил. Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами», – объяснила актриса.

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Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу, в середине дня, домой – меня уже ждала машина, чтобы увезти за 2,5 часа от моря, в глубину джунглей.⠀Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка silence ("молчание"). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого две недели одновременно с этим я находилась в очистительном ретрите и очистила свое тело. Меня привезли домой сегодня, в понедельник, в районе 5:30 PM, когда я и включила свой телефон», – объяснила Наталья Андрейченко.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    Друзья мои! Я даже не могу вам передать, в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил



    Мексиканская текила очень помогает "освободиться" и набраться сил.

  • Дарьялка

    Дарьялка
    1 час назад

    А что предупредить родственников и близких не судьба, эгоизм конкретный

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    я вообще эту рожу первый раз вижу ((

    их там , в мексике , больше чем узбеков в маскве ((

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