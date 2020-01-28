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28января
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В ДВОКУ отработали ведение боя в ходе экстремального 100-километрового марша

В ДВОКУ отработали ведение боя в ходе экстремального 100-километрового марша
Фото: ВВО

Курсанты ДВОКУ в течение нескольких дней выполняли задания с совершением марша на боевых машинах пехоты БМП-2 на расстояние около 100 километров. Контроль за движением колонны и разведку путей продвижения осуществлял расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом.

Маршрут движения колонны пролегал по пересеченной местности и состоял из экстремальных препятствий природного и искусственного характера. «Подразделения курсантов неоднократно разворачивались в боевую линию машин и отрабатывали вступление в бой с марша с учетом тактики засад, применяемых в современных военных конфликтах», – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В тренировках участвовали все курсанты старших курсов. По результатам занятий будущим офицерам присвоят квалификацию «механик-водитель».

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#военные #учения

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