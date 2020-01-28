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28января
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сегодня, 11:24 0

Мужчине запретили создание фермы из-за обитания в этом месте фей и Синих людей

Мужчине запретили создание фермы из-за обитания в этом месте фей и Синих людей
Фото: Frank Winkler с сайта Pixabay

В Шотландии мужчина хотел открыть лососевую ферму о округе Хайленд, но ему пришло письмо, запрещающее это делать. Совет шотландского округа Хайленд увидел опасность лососевой фермы для морских фей.

Компания Organic Sea Harvest с 2018 года планировала построить ферму для разведения лосося на шотландском острове Скай. Против открытия фермы возражали местные жители, опасавшиеся, что это снизит туристический поток. К ним присоединился ряд рыбацких ассоциаций, которые опасались остаться без денег из-за открытия фермы.

Самый необычный аргумент против фермы выдвинула организация «Друзья фей Эйли Флодигарри». Ее сторонники заявили, что разведение лосося повредит морским феям и другим волшебным существам, которые водятся в тех местах, в том числе морским духам, которых они называют Синими людьми Норт-Минча, а также местным тюленям, под видом которых скрываются водные элементали.

Согласно письму, направленному в совет округа, у берегов острова встречаются ашраи – морские феи из английского фольклора, похожие на русалок. Раз в 100 лет они поднимаются из морских глубин и купаются в лунном свете. Клетки с лососем могут привлечь их раньше времени, и тогда они растают под солнечными лучами, сообщает «Лента.ру».

Сотрудникам фермы также грозит опасность: согласно письму, феи могут посулить им золото и самоцветы и утопить в океане.

После обсуждения совет округа Хайленд решил отвергнуть предложение Organic Sea Harvest о строительстве фермы для разведения лосося из-за угрозы волшебному миру.

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#жизнь #юмор

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