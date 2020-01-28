В амурском поселке при тушении пожара обнаружили мертвого мужчину

В поселке Мухинский Октябрьского района при тушении пожара обнаружено тело 34-летнего мужчины. Возгорание произошло в нежилом доме рано утром 28 января.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, сообщение о возгорании поступило в 5:10. «Первой на место прибыла добровольно-пожарная команда поселка и приступила к тушению. Им на помощь подоспели пожарные пожарной части № 55 села Варваровка противопожарной службы области, которые помогли ликвидировать возгорание в минимальные сроки. Всего в ликвидации огня участвовали 8 человек и 2 автоцистерны», – написали амурские спасатели в своем инстаграм-аккаунте.

Огнем веранда и кровля дома уничтожены полностью. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ