В амурском поселке при тушении пожара обнаружили мертвого мужчину
В поселке Мухинский Октябрьского района при тушении пожара обнаружено тело 34-летнего мужчины. Возгорание произошло в нежилом доме рано утром 28 января.
Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, сообщение о возгорании поступило в 5:10. «Первой на место прибыла добровольно-пожарная команда поселка и приступила к тушению. Им на помощь подоспели пожарные пожарной части № 55 села Варваровка противопожарной службы области, которые помогли ликвидировать возгорание в минимальные сроки. Всего в ликвидации огня участвовали 8 человек и 2 автоцистерны», – написали амурские спасатели в своем инстаграм-аккаунте.
Огнем веранда и кровля дома уничтожены полностью. Причина и виновник пожара устанавливаются.
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ
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