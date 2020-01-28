На Восточном собрали второй пакет ракеты «Союз»

На космодроме Восточный в соответствии с графиком завершили цикл механической сборки пакета (1 и 2 ступени) еще одной ракеты «Союз-2.1б». Он переведен в режим хранения до начала пусковой кампании.

Это уже второй пакет ракеты-носителя «Союз-2.1б», собранный на космодроме Восточный в этом году. Первый был готов 15 января, он сейчас также находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя.

В ближайшее время на складе блоков унифицированного технического комплекса совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли будут проведены работы по вскрытию контейнеров с блоками третьей ракеты-носителя «Союз-2.1б». После ее составные части транспортируют в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для сборки в пакет, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.