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28января
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сегодня, 10:46 5

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса. Онлайн-карта в режиме реального времени приводит данные о случаях заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа, и летальных исходах.

Источником информации служит база Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, Европе и США, пишет РБК.

Согласно карте, на момент публикации всего было подтверждено инфицирование 4 474 пациентов, большинство (4 409) находится в Китае (информация постоянно обновляется). В Гонконге и Таиланде зарегистрированы по восемь заразившихся; шесть – в Макао; в Австралии, Сингапуре, США и на Тайване – по 5 случаев; в Малайзии, Японии и Южной Корее – по четыре. Три человека заболели во Франции, два – во Вьетнаме, по одному в Камбодже, Канаде, Германии, Непале, Шри-Ланке и Кот-д'Ивуаре.

Судя по карте, в России не зарегистрировано ни одного случая. В мире от пневмонии нового типа скончались уже 107 пациентов. Зарегистрированы 63 случая выздоровления.

Вспышка пневмонии, причиной которой стал коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения был назван рынок морепродуктов в городе Ухань в провинции Хубэй.

Ученые определили источник инфекции – гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей, предположительно южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры, которые продавались на рынке. Власти сначала закрыли рынок, а затем ограничили въезд в Ухань и выезд из него. В некоторых регионах страны был объявлен высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью.

На борьбу с пневмонией нового типа власти Китая выделяют 8,75 миллиарда долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс направит еще 5 миллионов из своего благотворительного фонда. В России началась разработка вакцины.

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#Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • kabanishka

    kabanishka
    49 минут назад

    Уважаемая редакция! Почему статья свежая, а цифры в ней - нет? На момент публикации инфицировано 4474 человека, умерло 107, выздоровело 63

  • Ольга Канюшкина

    Ольга Канюшкина
    38 минут назад

    Добрый день. Потому что на момент публикации были именно такие цифры.

  • ЕКВ

    ЕКВ
    20 минут назад

    А для чего нам эта карта?

  • ЕКВ

    ЕКВ
    16 минут назад

    Вот, к примеру, вчера надо было купить маски для ребенка в инстит (без них не пускают)и цена приятно удивила. За 3 штучки в упаковке 20 рубликов. В упаковке 3 штучки. 200 рубликов на 10 дней за 10 пачек отдала. Я так понимаю, что это надолго с масками, в семье появилась новая статья расходов.

  • Victrix

    Victrix
    11 минут назад

    ЕКВ

    Вот, к примеру, вчера надо было купить маски для ребенка в инстит (без них не пускают)и цена приятно удивила. За 3 штучки в упаковке 20 рубликов. В упаковке 3 штучки. 200 рубликов на 10 дней за 10 пачек отдала. Я так понимаю, что это надолго с масками, в семье появилась новая статья расходов.



    Памперсы в реанимацию покупать дороже.

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