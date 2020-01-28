Благовещенский ансамбль «Ровесники» вновь выступит на «Чингай параде» в Сингапуре

Фото: instagram.com/rovesniki_blg

Танцоры благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники» отправились на гастроли в Сингапур. Ребята уже в четвертый раз выступят на международном форуме «Чингай парад».

«Креативный продюсер и директор "Чингай парада", большой друг "Ровесников" мистер Фэн в этот раз пригласил наш ансамбль в небывало большом составе – 76 танцоров. И все для того, чтобы русские представили свою танцевальную культуру во всем своем масштабе – с красивыми вращениями, сложными трюками и веселой музыкой», – сообщили «Ровесники» в своем инстаграм-аккаунте.

Специально к параду благовещенские ребята подготовили новый номер. Танец будут демонстрировать несколько раз во время движения в параде, останавливаясь перед трибунами. «Не будем раскрывать всех секретов. Увидеть незабываемое выступление ансамбля на "Чингай параде" вы можете увидеть в прямом эфире 31 января и 1 февраля – на официальном сайте мероприятия», – сообщили участники гастролей.

«Парад Чингай» (Chingay Parade) – это традиционное костюмированное уличное шествие в рамках празднования китайского Нового года, посвященное богине милосердия Гуаньинь. «Чингай парад» считается самым грандиозным парадом в Азии, в котором участвуют актеры, музыканты и передвижные сцены-платформы.