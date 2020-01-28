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28января
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Благовещенский ансамбль «Ровесники» вновь выступит на «Чингай параде» в Сингапуре

Благовещенский ансамбль «Ровесники» вновь выступит на «Чингай параде» в Сингапуре
Фото: instagram.com/rovesniki_blg

Танцоры благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники» отправились на гастроли в Сингапур. Ребята уже в четвертый раз выступят на международном форуме «Чингай парад».

«Креативный продюсер и директор "Чингай парада", большой друг "Ровесников" мистер Фэн в этот раз пригласил наш ансамбль в небывало большом составе – 76 танцоров. И все для того, чтобы русские представили свою танцевальную культуру во всем своем масштабе – с красивыми вращениями, сложными трюками и веселой музыкой», – сообщили «Ровесники» в своем инстаграм-аккаунте.

Специально к параду благовещенские ребята подготовили новый номер. Танец будут демонстрировать несколько раз во время движения в параде, останавливаясь перед трибунами. «Не будем раскрывать всех секретов. Увидеть незабываемое выступление ансамбля на "Чингай параде" вы можете увидеть в прямом эфире 31 января и 1 февраля – на официальном сайте мероприятия», – сообщили участники гастролей.

«Парад Чингай» (Chingay Parade) – это традиционное костюмированное уличное шествие в рамках празднования китайского Нового года, посвященное богине милосердия Гуаньинь. «Чингай парад» считается самым грандиозным парадом в Азии, в котором участвуют актеры, музыканты и передвижные сцены-платформы.

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#дети #культура

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    8 минут назад

    И ведь не боятся никаких коронавирусов (а в Сингапуре несколько подтверждённых случаев уже есть). Большой друг мистер Фэн защитит? А обратно эти 76 человек как поедут - в карантин на 2 недели их посадят или нет?

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    а пусть пронесет!))

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