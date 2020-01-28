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28января
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сегодня, 10:15 5

Температуру у нас мерили везде: российские туристы в Хэйхэ ждут, когда их отправят домой

Температуру у нас мерили везде: российские туристы в Хэйхэ ждут, когда их отправят домой

Российские туристы, находящиеся в китайском городе Хэйхэ, ждут автобуса, чтобы вернуться домой. 28 января для них временно откроют границу. Сейчас они находятся на пункте пропуска китайской таможни, заполняют «карантинные справки» и проходят процедуру термометрии.

Судя по фото, которые туристы прислали в редакцию Амур.инфо, на таможне собралось около сотни человек.

«Еще никого не пускают, пришли температуру мерить. В общем, температуру у нас мерили везде: и в самолете при посадке, при высадке, и в любое здание заходишь – тебе меряют температуру. Я думаю, что, когда нас будут выпускать, тоже будут измерять. Во всех аэропортах, где летели, все в масках. В Хэйхэ масок в аптеках почти нет. 10 аптек обошли, нашли какие-то детские маски, все раскуплено», – рассказала одна из туристок, пытающаяся вернуться на родину.

По информации амурского министерства экономического развития и внешних связей, в Хэйхэ сейчас находится больше 80 россиян. Люди переживают, что их больше, чем может вместить автобус. Планируется, что за туристами приедут несколько автобусов или один автобус совершит несколько рейсов. Всех граждан РФ, пришедших на пункт пропуска Хэйхэ, отправят домой. Процедура оформления и выпуска должна занять не больше двух часов.

Как ранее писало Амур.инфо, на горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области поступили десятки звонков от россиян, оказавшихся на другом берегу Амура. Среди них – девушка с подозрением на острое воспаление аппендикса. Ей требуется срочная медицинская помощь. В связи с этим российской стороне удалось договориться с китайской о разовой перевозке пассажиров через границу. После этого перерыв в работе международного пункта пропуска Хэйхэ продолжится до 31 января.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    всех в инфекционку в боксы.

    через 10 дней чихающих-температурящих = расстрелять и сжечь.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    всех в инфекционку в боксы. через 10 дней чихающих-температурящих = расстрелять и сжечь.



    Думаю в инфекционке столько боксов нет

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)всех в инфекционку в боксы. через 10 дней чихающих-температурящих = расстрелять и сжечь.


    Тогда уже сразу расстрелять. На подъезде.:-))))

  • Алхимик

    Алхимик
    51 минута назад

    На карантин по хорошему. А тем временем заболело 4474 человека 107 скончалось, 63 выздоровили.

    Хорошо что выложили онлайн карту.

  • 028rus

    028rus
    26 минут назад

    Вот с них и в России вспышка пойдёт

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