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28января
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сегодня, 10:20 0

Два бизнесмена из Ставрополья похитили при строительстве Восточного более 250 миллионов

Два бизнесмена из Ставрополья похитили при строительстве Восточного более 250 миллионов
Фото: архив Амур.инфо

В Ставрополье осудили двух местных жителей за хищения при строительстве амурского космодрома Восточный. Их признали виновными в растрате бюджетных средств в особо крупном размере организованной группой с использованием своего служебного положения.

В общей сложности они похитили 252,6 миллиона бюджетных средств. Одного из них – Андрея Толстикова – суд приговорил на 5 лет колонии общего режима, другого – Ивана Карташова – к 6 годам колонии общего режима. Оба также должны будут заплатить в доход государства по 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя.

Также уточняется, что с осужденных солидарно взысканы в пользу ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» в счет возмещения материального ущерба все похищенные ими средства, вплоть до копеек. Приговор не вступил в законную силу и находится на стадии апелляционного обжалования.

По информации осведомленного источника «Интерфакса», фигуранты дела – бизнесмены. Они похитили деньги при исполнении госконтрактов.

По словам собеседника агентства, ООО «Управление механизмами строительства» (Ставрополь), которым руководил Толстиков, «неоднократно заключало госконтракты с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" на строительные работы на космодроме, в частности, на строительство комплекса для хранения компонентов ракетного топлива на площадке космодрома».

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#закон #космодром #происшествия #финансы

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