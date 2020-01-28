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28января
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На Украине начали продавать «вакцину» от коронавируса

На Украине начали продавать «вакцину» от коронавируса
Фото: Liz Masoner с сайта Pixabay

Украинские мошенники выставили на продажу вакцину от коронавируса 2019-nCoV. Объявление о продаже якобы разработанной в Израиле вакцины появилось 27 января на одном из украинских сайтов.

Мошенники решили заработать на общественном беспокойстве в связи с распространением по миру нового типа пневмонии. В объявлении сказано: «Разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела».

Цена средства составляет 2 500 гривен (почти 6 500 рублей). Тем временем ученые сообщают, что разработка лекарства идет в нескольких странах мира, в том числе и в России, но пока безуспешно. Когда вакцина будет готова – неизвестно. Ранее ученые ставили срок в полгода, но после заявили, что процесс может затянуться на 1,5 года, сообщает «РЕН ТВ».

«Сейчас вся эта истерия связана больше с развитием медиасферы, с развитием социальных сетей. Смертность от гриппа выше, и не только от птичьего, где смертность достигает 50 % от зараженных. Мы все забываем о том, что самый обычный грипп во время эпидемии уносит до 650 тысяч жизней на планете», – рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра геномных исследований института биологии гена РАН, Алексей Дейкин Tvzvezda.ru.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань началась в конце декабря. Возбудителем оказался новый тип коронавируса. Число заболевших новым коронавирусом в КНР превысило 2 800 человек, погиб 81. Инфицированные есть в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, на Тайване, в Австралии, Канаде, США и во Франции.

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#коронавирус в Китае #наука

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