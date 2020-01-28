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28января
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сегодня, 10:13 1

В МВД Казахстана раскрыли схемы ввоза армянских авто в республику

В МВД Казахстана раскрыли схемы ввоза армянских авто в республику
Фото: www.Nur.KZ

В МВД Казахстана рассказали, что отправили сотрудников казахстанской полиции в Армению из-за ситуации с армянскими автомобилями – в министерстве узнали о мошеннических схемах, которые проворачивали как граждане Казахстана, так и Армении, сообщает Nur.KZ.

Так как Армения позже всех из стран ЕАЭС ввела техрегламент для своих автомобилей (это произошло в 2020 году), то до этого года все армянские граждане могли спокойно передвигаться на авто с классом ниже евро-4 и годом выпуска старше 2007 ода. В Казахстане же запрет на подобные автомобили был введен еще в 2015 году.

Как рассказал замглавы МВД Казахстана Марат Кожаев, жители республики воспользовались лазейкой в требованиях двух стран и различными путями делали себе документы, как якобы временно проживающим гражданам в Армении. Это доверенности на управление, страховые полисы и техпаспорта, вид на жительство и другие документы, оформленные на казахстанцев как на якобы постоянно проживающих в Армении. На основании этих документов авто ввозились в Казахстан.

«С каждым случаем мы будем индивидуально разбираться. Мы направили группу из комитета адмполиции в Армению, чтобы разобраться и понять, какой там механизм применялся, кто в этом виноват – вместе с армянскими коллегами они проверят действия казахстанцев и граждан Армении», – заявил Кожаев.

Он добавил, что в органы уже обращаются казахстанцы с заявлениями о том, что в Армении при покупке авто они оказались втянутыми в мошеннические схемы.

Ранее в МВД республики рассказали, что делать с авто с российскими номерами. Кроме того, в министерстве отметили, что у полиции нет цели специально выдворять авто с иностранными номерами из страны.

Партнерский материал

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а у нас в городе KZ UZ на основании чего передвигаются?? и это как мне помнится автомобили с большим объемом двигателя)) а за рулем очень славяне....

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