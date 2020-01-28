Найдены родители детей, оставленных в аэропорту Шереметьево

«Нашли папу, в ближайшее время, думаю, будет информация, какие в отношении него будут меры. Мы уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законного представителя является серьезным нарушением», – цитирует ТАСС детского омбудсмена Анну Кузнецову. Позже стало известно, что в понедельник, 27 января, Следственный комитет России завел на Виктора Гаврилова уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По данным следствия, мужчина бросил детей «в опасном для жизни и здоровья состоянии» и улетел в Ростов, сообщает Baza.

Состояние здоровья детей удовлетворительное. «Поговорила с докторами, вопросов пока к соматическому состоянию здоровья нет, но обследование будет проводиться, проведена лишь часть обследования, с ними побеседовали психологи, взяли необходимые анализы, в ближайшее время будет более подробная информация. Пока к состоянию здоровья вопросов нет, оно удовлетворительно», – добавила уполномоченный. Детский омбудсмен сообщила, что поговорила с мальчиками, по ее словам, они «очень отзывчивые, добрые».

Дети были оставлены отцом с документами и запиской, в которой родитель, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мальчиков планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время.

Тем временем нашлась мать детей. «Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней. Не исключено, что дети вернутся к матери», – сказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Власти Комсомольска-на-Амуре сообщили РИА Новости, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Отец мальчиков занимался их воспитанием и работал вахтовым методом. Он два раза по заявлению оставлял детей в центре социальной помощи в поселке Хурба, когда уезжал, но после возвращения забирал их.

В 2017 году матери мальчиков вынесли предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда дети опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока мать выходила в магазин.

Мать мальчиков и бывшая жена Виктора, Ольга, дала интервью изданию Baza. Женщина рассказала, что у Гаврилова «не все в порядке с головой» и до их развода в 2018 году он издевался и бил ее. «Приехал с корпоратива, я была в халате дома, он меня вывел в халате в этих резиновых тапочках на улицу зимой. Привязал к дереву, начал избивать. После чего объяснил, что у него "было помутнение рассудка". По поводу ножевых ранений. Он меня привязал к компьютерному стулу и нож втыкивал и в ноги, и в руки, кровища по всей кухне была. Он сам их обрабатывал, чтобы никто об этом не узнал. [Дети] были в соседней комнате, на кухню забегали и видели это», – рассказала Ольга. Она говорит, что Виктор регулярно выгонял ее из дома, забирал ключи, а однажды побрил налысо. Также, по словам женщины, он запрещал ей и ее родителям общаться с сыновьями.