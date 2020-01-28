Среднемесячная зарплата в Амурской области почти достигла 46 тысяч рублей

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Амурстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате жителей региона в январе – ноябре 2019 года. Оплата труда сложилась в размере 45 971,4 рубля. Зарплата амурчан, по официальным данным, в среднем возросла по сравнению с январем-ноябрем 2018 года на 7 %.

При этом реальная начисленная заработная плата, которую рассчитывают с учетом роста цен, за 11 месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличилась на 1,6 %.

Самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 65 789,6 рубля. Также наиболее высокий уровень оплаты труда – у специалистов в области транспортировки и хранения – 61 745,3 рубля; обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 59 292,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 54 828,8 рубля; строительства – 51 824,7 рубля.

Ниже среднеобластного значения получают работники предприятий общественного питания и гостиниц – 23 611,1 рубля; оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспорта, мотоциклов – 26 117,7 рубля.