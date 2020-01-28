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28января
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сегодня, 09:43 8

Среднемесячная зарплата в Амурской области почти достигла 46 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата в Амурской области почти достигла 46 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Амурстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате жителей региона в январе – ноябре 2019 года. Оплата труда сложилась в размере 45 971,4 рубля. Зарплата амурчан, по официальным данным, в среднем возросла по сравнению с январем-ноябрем 2018 года на 7 %.

При этом реальная начисленная заработная плата, которую рассчитывают с учетом роста цен, за 11 месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличилась на 1,6 %.

Самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 65 789,6 рубля. Также наиболее высокий уровень оплаты труда – у специалистов в области транспортировки и хранения – 61 745,3 рубля; обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 59 292,2 рубля; добычи полезных ископаемых – 54 828,8 рубля; строительства – 51 824,7 рубля.

Ниже среднеобластного значения получают работники предприятий общественного питания и гостиниц – 23 611,1 рубля; оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспорта, мотоциклов – 26 117,7 рубля.

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#работа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Средняя температура по больнице...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    За 2 года зп выросла официально на 7% это хорошо, так, а официальная инфляция 2018 - 4,3%, 2019 - 3%, итого грубо говоря 7.3%. Да что ж такое, даже официально не могут показать что амурчане богатеют.

  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Кто то ест мясо, а я ем капусту. Итог.....мы едим голубцы. Может отказаться от официальной зарплаты? Пусть платят среднемесячную!!!!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    Самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность



    это кто такие.... требую расшифровки.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)



    Самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность



    это кто такие.... требую расшифровки.



    АмурКНИИ? АмГУ? Либхерр-Русланд?

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Амурстат недоделанный пусть откроет сайты по поиску работы и посмотрит РЕАЛЬНЫЕ зарплаты! Де..лы как говорил один Сергей.

  • Nik_77

    Nik_77
    53 минуты назад

    Видимо опрос проводился только среди руководящего персонала перечисленных организаций...

  • Victrix

    Victrix
    1 минута назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)



    Самый высокий уровень зарплаты сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность



    это кто такие.... требую расшифровки.



    Это профессиональные научные техники (технички).

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