В Благовещенске разыскивают дезориентированного пожилого мужчину

В Благовещенске пропал мужчина 1953 года рождения. Александр Бойко исчез в декабре 2019 года.

Информацию о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Амур». Поисковики уточняют, что пропавший может быть дезориентирован и находиться на КПП, Тайване, в микрорайоне или в районе хлопкопрядильной фабрики.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые. Мужчина был одет в серую шапку, тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, два коричневых свитера.

Всех, кому известно местонахождение Александра Ивановича, просят сообщить по телефонам: +7 914-581-01-57, +7 909-819-34-75 (волонтёры), 102 (полиция).