В китайской провинции будут платить по 145 долларов за донос на вернувшихся из Уханя
Власти уезда Чжэндин городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй готовы платить вознаграждение за доносы на тех, кто вернулся из Уханя – эпицентра вспышки коронавируса – и не зарегистрировался. Платить будут по 1 000 юаней, это 145 долларов, или чуть больше 9 тысяч рублей.
«Любому, кто сообщит о вернувшихся их Уханя в уезд и не прошедших процедуру регистрации, правительство Чжэндина после проверки и подтверждения информации, выплатит вознаграждение в размере 1 000 юаней (145 долларов)», – сообщает портал Biang со ссылкой на местный телеканал.
Власти Китая по всей стране пытаются предотвратить распространение нового типа коронавируса, которым уже заразились 2 835 человек, из них 81 скончался. В 30 регионах стран введен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Во многих городах приостановлены пассажирские перевозки, отменены все массовые мероприятия по случаю китайского Нового года, продлены официальные каникулы, перемещение людей по стране строго контролируется. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автостанциях, станциях метро у пассажиров проверяют температуру и другие симптомы заболевания.
Власти на местах требуют от всех, кто в последние недели путешествовал, особенно в провинцию Хубэй и город Ухань, обязательно по возвращении домой уведомить об этом компетентные органы по месту жительства.
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