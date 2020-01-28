В китайской провинции будут платить по 145 долларов за донос на вернувшихся из Уханя

«Любому, кто сообщит о вернувшихся их Уханя в уезд и не прошедших процедуру регистрации, правительство Чжэндина после проверки и подтверждения информации, выплатит вознаграждение в размере 1 000 юаней (145 долларов)», – сообщает портал Biang со ссылкой на местный телеканал.

Власти Китая по всей стране пытаются предотвратить распространение нового типа коронавируса, которым уже заразились 2 835 человек, из них 81 скончался. В 30 регионах стран введен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Во многих городах приостановлены пассажирские перевозки, отменены все массовые мероприятия по случаю китайского Нового года, продлены официальные каникулы, перемещение людей по стране строго контролируется. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автостанциях, станциях метро у пассажиров проверяют температуру и другие симптомы заболевания.

Власти на местах требуют от всех, кто в последние недели путешествовал, особенно в провинцию Хубэй и город Ухань, обязательно по возвращении домой уведомить об этом компетентные органы по месту жительства.