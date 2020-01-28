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28января
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сегодня, 09:18 0

В китайской провинции будут платить по 145 долларов за донос на вернувшихся из Уханя

В китайской провинции будут платить по 145 долларов за донос на вернувшихся из Уханя
Фото: pixabay.com

Власти уезда Чжэндин городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй готовы платить вознаграждение за доносы на тех, кто вернулся из Уханя – эпицентра вспышки коронавируса – и не зарегистрировался. Платить будут по 1 000 юаней, это 145 долларов, или чуть больше 9 тысяч рублей.

«Любому, кто сообщит о вернувшихся их Уханя в уезд и не прошедших процедуру регистрации, правительство Чжэндина после проверки и подтверждения информации, выплатит вознаграждение в размере 1 000 юаней (145 долларов)», – сообщает портал Biang со ссылкой на местный телеканал.

Власти Китая по всей стране пытаются предотвратить распространение нового типа коронавируса, которым уже заразились 2 835 человек, из них 81 скончался. В 30 регионах стран введен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Во многих городах приостановлены пассажирские перевозки, отменены все массовые мероприятия по случаю китайского Нового года, продлены официальные каникулы, перемещение людей по стране строго контролируется. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автостанциях, станциях метро у пассажиров проверяют температуру и другие симптомы заболевания.

Власти на местах требуют от всех, кто в последние недели путешествовал, особенно в провинцию Хубэй и город Ухань, обязательно по возвращении домой уведомить об этом компетентные органы по месту жительства.

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#коронавирус в Китае

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