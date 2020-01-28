Продажи вареной колбасы в России снизились на 25 процентов: обзор прессы

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Ежегодно россияне выбрасывают 17 миллионов тонн пищевых отходов; в Германии запретили костюмированные праздники для детей; растут продажи овсянки и перловки. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Российскую газету» сегодня вы явно начнете читать с первой страницы. Как ни странно, о серьезной, вдумчивой, кропотливой работе над поправками в Конституцию говорится на третьей полосе. О беседе президента Путина с одной из чиновниц – на второй. А вот на первой (что подчеркивает важность материала) – о еде. Если точнее, о том, как мы к еде относимся. Пишут, что ежегодно в стране образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов. То есть мы работаем, чтобы заработать на еду, которую и выбрасываем. Предлагаю вам сравнить газетную таблицу выбрасываемости продуктов и содержимое ваших холодильников.

Также в номере

Кстати, о еде. Еще в «Российской газете» пишут, что капитан Джеймс Кук (тот самый, которого съели) первым развязал кровавую бойню с австралийскими аборигенами. То есть, его уже в течение чуть ли не трех столетий считают жертвой людоедов, а оно вон оно как. Свидетельство куковой агрессии обнаружено в его собственных дневниках и в записях других участников экспедиции. Там конкретно указано, что Кук стрелял первым, ранил аборигена. Аборигены возмутились. Об остальном вы наслышаны.

Полный абзац

Давайте посмотрим, что на других страницах газеты. О Конституции я уже упомянул, хватит об этом, есть и другие, не менее интересные темы. Вот вчера я вам рассказал о том, что в Германии мужчин отстранили от участия в работах жюри конкурсов красоты – дабы избежать сексизма. А сегодня приходится продолжать тем, что на этом идиотизм немецких властей не закончился. В главной газете страны написано, что в детских садах Эрфурта и Гамбурга (пока только там) запретили костюмированные праздники. Отныне никаких переодеваний в ковбоев, пиратов, фей и прочих вождей краснокожих: «переодевания ограничивают у ребенка восприятие всей сложности мира».

Напишут же такое

Читаю первополосные заголовки и анонсы «Комсомольской правды», думаю, на что бы обратить внимание в первую очередь. Может, на то, что 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего пацана? Так об этом уже телеМалахов со всеми абсолютно подробностями поведал. Единственное, сам процесс обеременивания не показал. А может, о том, что зараза (та самая, что коронавирус) могла вырваться из секретной лаборатории? Кстати, в самой заметке говорится, что это маловероятно, но откуда-то же он вырвался!

И вот блуждая в своих сомнениях, решил рассказать вам про то, что россияне разлюбили вареную колбасу. «Как?! – воскликните вы. – Ведь вареная колбаса, по сути, наша национальная скрепа!» Значит, пора раскрыть подробности.

На посошок

Так вот, о колбасе. Росстат, что называется, подбил бабки и выяснил, что продажи вареной колбасы в сравнении с 2010 годом упали на четверть. Это связывают, в том числе, и с тем, что россияне всерьез озаботились ЗОЖ, стали меньше пить водки (скоро водочные короли пойдут по миру!) и, как следствие, перестали покупать закуску. А еще большинство комбинатов нарушают технологию производства. По итогам экспертизы 7 из 27 образцов попали в черный список, 16 оказались в списке товаров с замечаниями.

Зато отмечен взрывной рост продаж овсянки и перловки – это уже поклонники диет постарались. И вот какой вывод: колбасу есть прекращаем, водку пить заканчиваем. Осталось перестать бренькать на балалайках, и тогда уже никто не назовет нас россиянами. Впрочем, нет. Автомат Калашникова мы шиш перестанем выпускать.