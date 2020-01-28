Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 27 января

Выбор читателей за 27 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 27 января.

Ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от посылки из Китая

Эпидемия неизвестного ранее коронавируса распространяется. В Китае число заразившихся достигло 2 тысяч человек, умерли 56 человек. Об этом сообщает телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР И многие стали задумываться, насколько безопасно теперь заказывать товары из Китая.

В соседнем с Благовещенском Хэйхэ из-за коронавируса приостановили автобусное движение

В соседнем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ с 27 января в полночь приостановили междугородное и городское автобусное движение. Это делается в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового вида 2019-nCoV.

На Урале женщина постирала новорожденного в стиральной машине

В городе Талице Свердловской области многодетная мать постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Амурчане не смогли вернуться на родину из-за закрытого пункта пропуска в Хэйхэ

Граждане России не смогли вернуться на родину в связи с приостановкой работы пунктов пропуска в Хэйхэ и Благовещенске до 31 января включительно. В редакцию Амур.инфо поступило сразу несколько обращений от амурчан, которые планировали 27 января приехать из Хэйхэ в Благовещенск.

Просмотров всего: 15

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 5

Палеонтолог высказался по поводу «яиц динозавров», продаваемых благовещенцем
Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Я так думаю!»
Общество

Бордель и порностудию обнаружили в Красноярске: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 26 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь