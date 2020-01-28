Выбор читателей за 27 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 27 января.

Эпидемия неизвестного ранее коронавируса распространяется. В Китае число заразившихся достигло 2 тысяч человек, умерли 56 человек. Об этом сообщает телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР И многие стали задумываться, насколько безопасно теперь заказывать товары из Китая.

В соседнем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ с 27 января в полночь приостановили междугородное и городское автобусное движение. Это делается в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового вида 2019-nCoV.

В городе Талице Свердловской области многодетная мать постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Граждане России не смогли вернуться на родину в связи с приостановкой работы пунктов пропуска в Хэйхэ и Благовещенске до 31 января включительно. В редакцию Амур.инфо поступило сразу несколько обращений от амурчан, которые планировали 27 января приехать из Хэйхэ в Благовещенск.