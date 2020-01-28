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28января
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сегодня, 08:20 0

Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Фото: pixabay.com

Программа материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2026 года. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

Владимир Путин указал правительству до 15 апреля внести соответствующие поправки. При этом должна быть предусмотрена ежегодная индексация.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», поручено предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первенец. Прописан и размер этих средств – 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в таких семьях второго ребенка размер выплаты должен увеличиться на 150 000 рублей.

Также маткапитал в размере 616 617 рублей должен быть предоставлен при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго или последующего ребенка семьям, у которых права на получение такого капитала до 1 января 2020 года не было.

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#российская власть

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