В Амурском онкодиспансере начали применять новую методику при лечении рака

В Амурском областном онкодиспансере применяют новую методику в оперативном лечении пациенток репродуктивного возраста с раком шейки матки. В ходе операции врачи меняют расположение яичников – их переносят чуть выше, и они не попадают в зону облучения при дальнейшем лечении.

Такие операции в учреждении выполняют с 2018 года. «С целью сохранения функции яичников мы проводим тотальную расширенную гистерэктомию с транспозицией яичников, чтобы яичники не попадали в зону облучения, которое начинается после оперативного лечения. Этим мы сохраняем гормональную функцию яичников, у женщины нет раннего климакса, и это повышает качество жизни», – рассказывает заведующая гинекологическим отделением АООД Галина Атамашкина.

За год в отделении проходят лечение около 600 пациенток. Само отделение рассчитано на 20 коек, часть пациентов получают лечение в условиях дневного стационара.

Лидирующие позиции среди заболеваний пациенток отделения занимает рак тела матки, на 2 месте – рак шейки матки, на 3 – рак яичников. Врачи поясняют – раки матки и яичников – гормональнозависимые, а вот к раку шейки матки может привести инфицирование вирусом папилломы человека, также среди факторов риска раннее начало половой жизни, ранние или многочисленные роды, частая смена половых партнеров.

Заведующая гинекологическим отделением отмечает – рак тела матки чаще всего диагностируют у женщин старше 45 лет и после менопаузы, рак шейки матки чаще выявляют у пациенток до 35 лет, раком яичника также чаще страдают молодые пациентки. Самой юной амурчанке, которая получала лечение в отделении, был всего 21 год. У девушки обнаружили рак шейки матки.

Врачи рассказывают – пациентке, у которой диагностирован рак, нужно настроиться на довольно длительное лечение. Лучевая терапия может длиться в течение месяца, химиотерапия – полгода.

«К нашей радости, мы все чаще можем говорить женщине: “Всё, вы здоровы!”, потому что выявляемость рака на ранних стадиях очень высокая. Поэтому мы может прооперировать пациентку и сказать ей, что больше ничего не надо, это нас очень радует, – продолжает Галина Атамашкина. – В ранней диагностике помогает и диспансеризация, и профосмотры, также женщины стали более сознательными – например, идут на узи, даже если ничего их не беспокоит».

Сами женщины нередко считают стресс причиной развития онкологического заболевания. На это указывают сами пациентки гинекологического отделения Амурского областного онкологического диспансера. В отделении опрашивают пациенток на предмет того, какой фактор они сами считают ведущим в формировании своего заболевания. Чаще всего амурчанки с онкопатологией указывали на стрессы. «Например, это может быть потеря близкого человека, конфликты на работе – в принципе, частые стрессовые ситуации», – поясняет Галина Атамашкина.

Врачи неустанно повторяют – позитивный настрой очень важен, в том числе и в лечении. И настаивают, что амурчанки должны ответственно относиться к своему здоровью.

«Надо посещать 2 раза в год гинеколога, обязательно сдавать мазки на атипию. Если есть фоновая патология – например, эрозия, ее нужно обязательно обследовать на инфекции, в том числе вирус папилломы человека. Раз в год необходимо проводить кольпоскопию, делать узи малого таза раз в год. А еще важно правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Часто женщины бояться посещать гинекологов. Говорят, гинекологи и стоматологи – это самые страшные врачи. Но вообще не надо нас бояться, надо своевременно обследоваться», – заключает Галина Атамашкина.