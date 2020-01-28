Гороскоп 28 января: Рыбам необходимо установить границы, Стрельцов ждет успех на работе

Восход Солнца: 08:10

Заход Солнца: 17:14

Солнце в Водолее.

Овен. Жизненный потенциал Овнов на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм помогут найти новых союзников или покровителей, помощь которых положительно скажется на продвижении дел. Благоприятный день для физических нагрузок, семейных отношений, зачатия, лечения. Не исключена возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице.

Телец. Возможны конфликты с начальством вследствие того,что Вы слишком полагались на приятельские отношения и отнеслись к порученному делу недобросовестно. Однако вскоре взаимоотношения наладятся. Звезды сулят согласие, полное взаимопонимание и успех в финансовых вопросах.

Близнецы. Этот день отмечен возрастанием жизненных сил,усилением ауры и иммунитета. Для многих Близнецов-мужчин будут удачны деловые командировки, завершение дел. Возрастет личное обаяние, что расположит партнеров и даже людей, которые относились к Близнецам неприязненно.Не исключено, что Вас ждет неожиданный поворот в личной жизни.

Рак. Напряженный, противоречивый день. Новые знакомства или влиятельные люди наверняка сыграют в вашей жизни значительную роль, и только от Вас зависит — положительную или отрицательную. Звезды не рекомендуют действовать напролом или, наоборот, пытаться вникнуть во все детали предстоящих действий. Мелочность и нерешительность опасны так же, как отвага и граничащая с безрассудством решительность.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля: у Львов стремление к свободе, Козерогам пора перейти к действиям

Лев. Этот день лучше всего начинать спокойно, не планируя ничего, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что Львам будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. С настроением у Вас должно быть все в порядке. Правда, не исключено, что почувствуете, что чего-то в жизни не хватает, а потому вечер проведите вне дома.

Дева. Критический день. Возможны обманы и лживые обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Этот день может подарить вам романтическую встречу.

Весы. Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на расположение звезд — и то и другое имеет свои пределы. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить воздушные замки. Звезды указывают, что любые проекты окажутся иллюзорными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье.

Скорпион. На первую половину дня постарайтесь не назначать совещаний или деловых встреч. Из-за эмоционально-напряженного фона Вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит Вам настроение на весь день. Вы захотите переложить собственную вину на других и сделаете попытку разрядиться, втянуть в конфликт кого-то из близких. Чтобы не натворить глупостей, прислушайтесь к советам друзей и примите их помощь.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. Благоприятный день. Ваша энергия положительно отразиться на результатах работы и позволит добиться успехов во многих начинаниях. Венера благосклонна к женщинам-Стрельцам, однако им следует остерегаться Водолеев и Львов. Мужчин-Стрельцов ждет известие, которое приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни.

Козерог. Вероятность встречи со старыми друзьями. Отношения с родственниками сегодня должны улучшиться. Ни в коем случае не делайте в этот период никаких капиталовложений — неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Небольшая передышка пойдет Вам на пользу.

Водолей. Решительность, способность убеждать людей, предусмотрительность помогут ослабить негативные тенденции дня. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужных разговоров и работы с документами. Не следует заниматься покупкой или торговлей недвижимостью. Испытания, уготованные Вам судьбой, легче переносить рядом с союзником или доверенным лицом. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия.

Рыбы. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений и не отвлекайтесь на мелочи. Не исключено, что неожиданный экстравагантный поступок поможет Вам достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Благоприятны покупки, кроме драгоценностей и изделий из камня.

Астролог: Вальдемар Небоходцев