В Амурской области приняты дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса

В Благовещенске состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Приамурья. Губернатор Амурской области Василий Орлов дал ряд поручений профильным министерствам. В частности, медицинские маски не должны дорожать, а фейковые новости относительно коронавируса не должны распространяться.

Участники заседания обсудили реализацию на территории области постановления главного санитарного врача РФ о дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которому до 30 января на территории области будет сформирован план организационных санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Как рассказала руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, на текущий момент в регионе спокойная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Фоновый уровень заболеваемости не превышает контрольные показатели, рост заболеваемости ОРВИ и ОРЗ прогнозируется на пять–шесть календарных неделях. Комплексный план работы был введен в действие еще 23 января. Сейчас организованы дополнительные мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

«Министерством экономического развития и внешних связей области проведена работа с туристическими фирмами региона – 25 организаций, – все туры по Китаю приостановлены. 29 января туристической фирмой "Феникс" планируется возвращение 149 амурчан с острова Хайнань. Граждане будут приняты в соответствии со всеми международными медико-санитарными правилами», – рассказала Ольга Курганова.

По оперативным данным, в Хэйхэ в настоящее время находятся около 60 туристов. Во вторник, 28 января, планируется их возвращение. На пункте пропуска создадут транспортный коридор с соответствующим медицинским сопровождением.

По данным правительства Амурской области, решен вопрос с обучением в амурских учебных заведениях иностранных студентов, выехавших в КНР. Для них продлили каникулы до 24 февраля.

«Все контрольные службы на пунктах пропуска в Приамурье работают в усиленном режиме, специалисты ведут контроль по "двойному кольцу": в транспортном средстве и уже в самом помещении пункта пропуска», – пояснила Ольга Курганова.

На заседании комиссии было озвучено, что уже отработана схема действий на случай выявления коронавируса. В случае выявления у иностранных граждан повышенной температуры или других признаков заболевания их на том транспорте вернут в КНР. Если признаки болезни выявят у российских граждан, скорая медицинская помощь доставит их в медучреждение.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что по возобновлении работы Благовещенской таможни для приема граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации, будут работать раздельные залы – для россиян и иностранцев.

Особое внимание Ольга Курганова обратила на проведение совместных массовых мероприятий с китайской стороной, которые по возможности необходимо перенести. «Если ситуация принципиально не изменится, то проведение в конце февраля ралли на реке Амур будет отменено, уже даны соответствующие поручения профильным министерствам», – сказал губернатор Василий Орлов.

Профилактическая работа проводится и среди медицинских организаций области. В первую очередь медработниками проводится более качественный сбор анамнеза среди пациентов с проявлением инфекций верхних дыхательных путей. При наличии признаков острых респираторных заболеваний среди лиц, которые находились в КНР, незамедлительно проводится забор анализов для исследований.

«С 24 января все медицинские организации ежедневно предоставляют отчетность в центр гигиены и эпидемиологии по заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями, в том числе среди лиц, прибывших из КНР в течение последнего месяца. В случае выявления признаков заболеваемости респираторными инфекциями или пневмониями у лиц, посещавших КНР, проводится экстренная госпитализация», – рассказала министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

Еще с 5 ноября 2019 года введены ограничительные мероприятия, проводится ежедневный патронаж беременных, прием пациентов в поликлиниках идет в условиях разделения потоков. Увеличено число санитарной обработки помещений в медучреждениях. С 18 декабря 2019 года запрещено посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении. Предусмотрено посещение пациентов, находящихся в реанимации, по согласованию с главврачом больницы.

Особое внимание министр обратила на вызов медиков на дом при появлении признаков ОРВИ. Для недопущения распространения инфекций гражданам рекомендовано воздержаться от посещения больниц.

Глава региона поинтересовался вопросом приобретения медицинских масок для резерва области и ценовой политикой фармацевтических сетей. «Необходимо укомплектовать резервный фонд области масками. Срок их хранения большой, и их наличие в резерве региона необходимо. Приобрести их нужно оперативно. Также имеются сведения о росте стоимости масок в аптеках, необходимо усилить контроль по этому направлению», – сказал губернатор.

Как пояснил прокурор Амурской области Руслан Медведев, прокуратура региона подключится к проверке стоимости товаров в фармацевтических сетях. «Просим незамедлительно сообщать в прокуратуру информацию о завышении стоимости, мы будем организовывать проверки в тех организациях, которые пользуются сложившейся ситуацией и пытаются получить прибыль таким образом», – сказал Руслан Медведев.

Глава региона попросил обратить внимание руководителей силовых структур на распространение недостоверной информации. «Мы помним, какие фейковые сообщения появлялись во время паводка. Нужно учесть опыт и оперативно реагировать на недостоверную информацию», – отметил губернатор. За распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения статьей 13.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

В Амурской области по такой статье в 2019 году были привлечены к ответственности две жительницы Селемджинского района. Как сообщало ИА «Амур.инфо», они распространяли в группах WhatsApp информацию о заражении почвы цианидом в связи с наводнением. За это женщин оштрафовали.