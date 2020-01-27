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27января
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сегодня, 19:56

Ипотека под 2 %: часто задаваемые вопросы

Ипотека под 2 %: часто задаваемые вопросы

Мы собрали топ-3 вопросов по ипотеке под 2%. Отвечает на них ипотечный брокер компании "Перспектива 24" в Благовещенске Полина Ефремова.

- После появления дальневосточной ипотеки работы у нас прибавилось - огромное количество людей обращается за консультациями, а также за помощью в оформлении ипотеки и подборе недвижимости, - отмечает Полина Ефремова. - Наша компания провела такие сделки в числе первых. Люди обращаются в агентства недвижимости, потому что так можно быстрее подобрать именно подходящие под программу объекты и быстрее оформить саму ипотеку.

Часто задаваемые вопросы касаются:

- возраста заемщиков

- По условиям программы получить льготную ипотеку может семья:

- где обоим супругам на момент совершения сделки до 35 лет включительно

- неполная семья, в которой родителю до 35 лет включительно, ребенку - до 18 лет.

В одной из сделок нашему клиенту исполнилось 36 лет на следующий день после совершения сделки. Такой получился подарок ко дню рождения.

- квартир и домов, подходящих под программу

- под программу подходит жилье, продаваемое юридическими лицами в городской местности, юридическими и физическими - в сельской. Грубо говоря, это новостройки города и новостройки и вторичка в сельской местности (в Благовещенске это микрорайон Тепличный и Чигири). В сельской местности пока банки дают одобрение на покупку квартир в многоквартирных домах. По домам и земельным участкам информации нет.

- первоначального взноса

- первоначальный взнос должен быть 20% от стоимости объекта. Больше можно, меньше нельзя. Без этой суммы взять ипотеку под 2% ну никак не получится.

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