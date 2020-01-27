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27января
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сегодня, 20:20 0

Обстановка в Хэйхэ спокойная: что рассказали россияне, застрявшие в Китае

Обстановка в Хэйхэ спокойная: что рассказали россияне, застрявшие в Китае

В соседнем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ остаются россияне, которые рассчитывали пересечь границу и вернуться на родину 27 января. Однако китайская сторона приняла решение открыть границу после новогодних праздников только 31 января, и люди не смогли уехать. Об этом они рассказали в эфире программы «Простые вопросы».

Россиянки Ирина Иванцова и Екатерина Овчинникова приехали в Хэйхэ 25 января, девушки прилетели из Шанхая и Сианя. Туристки хотели перейти границу 27 января, но таможня оказалась закрыта. «Среди нас много студентов, у многих нет денег… Обстановка в городе достаточно спокойная, волнение больше среди русских туристов. Мы подумали, что нас не хотят выпускать отсюда», – рассказали они ведущей Наталье Наделяевой.

А благовещенец Николай Мельников прилетел в Хэйхэ из Бангкока, также рассчитывая перейти границу 27 января.

Подробнее о настроении российских туристов и об обстановке в Хэйхэ – в программе.

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#коронавирус в Китае #Простые вопросы

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