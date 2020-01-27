Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов

За такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» школы смогут выставлять оценку «зачтено». Также уточнен порядок выставления оценок для ребят, которые учились в форме семейного образования. Впервые при выдаче аттестата должны будут учитываться их отметки, полученные на госэкзаменах – ОГЭ и ЕГЭ, сообщает «Российская газета».

Еще одно важнейшее изменение касается аттестатов с отличием за 11-й класс. Получить их станет еще сложнее. Раньше нужно было быть отличником по всем предметам, а также сдать ЕГЭ по профильной математике и русскому языку на 70 баллов или больше. Если выпускник выбирал на ЕГЭ не профильную математику, а базовую, то по ней нужна была «пятерка».

Добавилось еще одно требование – получить удовлетворительный результат на всех предметах по выбору, то есть набрать минимальные «положительные» баллы. Минимальный порог ежегодно устанавливает Рособрнадзор.

В 2020 году по физике для «тройки» нужно набрать 36 баллов, по обществознанию – 42.

А еще в проекте добавлены основания для выдачи дубликатов аттестатов. Среди них – смена фамилии и пола. Общественное обсуждение продлится до 4 февраля.