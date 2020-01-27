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27января
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сегодня, 19:39 6

Раненая собака «попросила» людей подбросить ее до Благовещенска

Раненая собака «попросила» людей подбросить ее до Благовещенска
Фото: instagram.com

Необычный случай произошел в Благовещенске днем в понедельник, 27 января. На трассе Благовещенск – Бибиково в маршрутный автобус зашла крупная собака. Она доехала до центра города, где ей помогли люди.

«Окровавленная собака зашла в автобус по аэропортовской трассе. Видимо, надежды у собаки уже не было, и она пыталась выжить. Она сильно замерзла и обессилела», – рассказала волонтер Ирина Полякова в инстаграм-аккаунте zoozashita_blq.

На конечной остановке в центре Благовещенска водитель попросил пассажиров покинуть салон. Вышли все, кроме собаки. Ее вывел мужчина по имени Геннадий. «Собака была крупная и напуганная. Немного в крови, но вроде некритично. Я ее вывел», – рассказал мужчина корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Тем временем зоозащитники кинули клич о помощи собаке. «Пес отогрелся, поел. Он покусанный, видимо, отбивался от собак», – говорит волонтер Ирина. Зоозащитники разыскивают хозяина животного.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    2 часа назад

    Че прям так и сказала за сотку до Благи?

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    1 час назад

    Умненькая животинка

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    То у вас руины лают, то собаки говорят.

  • холостяк

    холостяк
    57 минут назад

    Ну, небольшая неточность не с Бибикова а с Игнатьева. Собака скорее всего домашняя ну или садоводская. Да и раны не сильные. Жаль что нет муниципальных приютов куда собак девать, а приюты переполнены. Надеюсь что хозяин ищет, хотя скорей, просто избавились от собаки посадили в автобус и пускай в город едет.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    44 минуты назад

    блииин така была лавстори )))

    пришОл холостяк и всё спортил

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    29 минут назад

    Прочитала, подумала, что странно, ни одного слова от зоозащитников о поганых людишках, испортивших жизнь собаке. И тут появился холостяк.

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