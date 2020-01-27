Раненая собака «попросила» людей подбросить ее до Благовещенска

Необычный случай произошел в Благовещенске днем в понедельник, 27 января. На трассе Благовещенск – Бибиково в маршрутный автобус зашла крупная собака. Она доехала до центра города, где ей помогли люди.

«Окровавленная собака зашла в автобус по аэропортовской трассе. Видимо, надежды у собаки уже не было, и она пыталась выжить. Она сильно замерзла и обессилела», – рассказала волонтер Ирина Полякова в инстаграм-аккаунте zoozashita_blq.

На конечной остановке в центре Благовещенска водитель попросил пассажиров покинуть салон. Вышли все, кроме собаки. Ее вывел мужчина по имени Геннадий. «Собака была крупная и напуганная. Немного в крови, но вроде некритично. Я ее вывел», – рассказал мужчина корреспонденту ИА «Амур.инфо».

Тем временем зоозащитники кинули клич о помощи собаке. «Пес отогрелся, поел. Он покусанный, видимо, отбивался от собак», – говорит волонтер Ирина. Зоозащитники разыскивают хозяина животного.