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27января
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сегодня, 19:03 0

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Мексике пропала известная российская актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. По его словам, дозвониться до нее не получается уже более суток.

Трунцев рассказал РИА Новости, что 63-летняя артистка в субботу в три часа дня была в гостях у подруги в Канкуне. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и больше на связь не выходила.

«В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой. С сыном мне еще не удалось связаться, я думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг», – добавил Ян Трунцев.

«Наталья Андрейченко живет в Мексике больше 10 лет: во время одного из путешествий полюбила местную природу и нравы мексиканцев так, что решила остаться», – поясняет «Комсомольская правда».

Наталья Андрейченко – заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».

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#культура #происшествия

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