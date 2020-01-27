В Приморье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

Жительницу Челябинска, прибывшую в Приморье из Шанхая, проверяют на коронавирус. Женщину госпитализировали в инфекционную больницу с жалобами на повышение температуры, слабость, головную боль.

«Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции», – сообщила РИА Новости врач-эпидемиолог клинической больницы «"РЖД-Медицина" город Владивосток» Галина Соколина.

Она добавила, что в медпункт на железнодорожном вокзале станции Владивосток обратилась пассажирка, купившая билет на поезд «Владивосток–Москва». Несколько дней назад жительница Челябинска, которая работает в Китае, прилетела во Владивосток из Шанхая и собиралась отправиться на поезде домой. «Она жаловалась на повышение температуры, слабость, головную боль», – уточнила Галина Соколина.

По информации ИА PrimaMedia со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, случаев заболевания 2019-nCoV в регионе не зарегистрировано. В Амурской области местное управление Роспотребнадзора также сообщает об отсутствии случаев коронавируса.

В настоящее время число подтвержденных заболеванием людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 2 819 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 81.