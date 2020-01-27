Палеонтолог высказался по поводу «яиц динозавров», продаваемых благовещенцем

По словам Юрия Леонидовича, нет достоверных данных о том, что в Амурской области люди обнаруживали окаменелые яйца динозавров. «Ближайшие – это у нас Чукотка, Монголия, Китай, причем не северный, а ближе к центру, Южная Корея. В нашем регионе, к сожалению, нету», – сказал ИА «Амур.инфо» Болотский.

Палеонтолог отметил, что он был в том месте, о котором агентству рассказывал житель Благовещенска Григорий. «Это верхнее Приамурье. Там такие округлые конкреции. (…) Иногда в такой конкреции может быть какое-нибудь органическое ядро, какой-нибудь мелкий организм, вокруг которого в породе растет вот такое образование. Они обычные, в общем-то, везде на планете, и то, что их яйцами называют… Действительно, круглые "бильярдные шары", некоторые продолговатые», – объяснил Юрий Леонидович.