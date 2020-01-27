Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 2

Палеонтолог высказался по поводу «яиц динозавров», продаваемых благовещенцем

Палеонтолог высказался по поводу «яиц динозавров», продаваемых благовещенцем
Фото: avito.ru

Заведующий лабораторией палеонтологии Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН Юрий Болотский высказался по поводу информации о продаже жителем Благовещенска окаменелых яиц динозавров. Исходя из имеющихся сведений, специалист не верит, что эти объекты действительно являются яйцами.

По словам Юрия Леонидовича, нет достоверных данных о том, что в Амурской области люди обнаруживали окаменелые яйца динозавров. «Ближайшие – это у нас Чукотка, Монголия, Китай, причем не северный, а ближе к центру, Южная Корея. В нашем регионе, к сожалению, нету», – сказал ИА «Амур.инфо» Болотский.

Палеонтолог отметил, что он был в том месте, о котором агентству рассказывал житель Благовещенска Григорий. «Это верхнее Приамурье. Там такие округлые конкреции. (…) Иногда в такой конкреции может быть какое-нибудь органическое ядро, какой-нибудь мелкий организм, вокруг которого в породе растет вот такое образование. Они обычные, в общем-то, везде на планете, и то, что их яйцами называют… Действительно, круглые "бильярдные шары", некоторые продолговатые», – объяснил Юрий Леонидович.

Просмотров всего: 612

#интернет #наука

распечатать


Общество

Выбор читателей за 26 января
Общество 11

Благовещенец разместил объявление о продаже окаменелых яиц динозавров
Общество 1

Выбор читателей за 25 января
Общество 1

Выбор читателей за 24 января
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Премио

    Премио
    35 минут назад

    Вы наверное опечатку сделали не РАСТЕТ А РАСТАЯЛА БЫСТРЕЙ ЧЕМ РАСТЕТ! Я как получаю уже 5 лет 27 тыс так и получаю работая на РЖД ВАс от куда берут там таких балаболов страны?

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    6 минут назад

    Учёный, а учёный, мужик то из этих яиц уже и омлет делал, молоко мамонта добавлял... А ты всё , не бывает, не может быть...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь