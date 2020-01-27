Подсчитано, что зарплата дальневосточников растет быстрее, чем в среднем по стране

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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел выездное совещание по поводу итогов развития Дальнего Востока за 2019 год и планов на среднесрочную перспективу. Участие приняли главы дальневосточных регионов, министр Александром Козловым и его заместители, представители федеральных министерств и ведомств, руководитель «Русгидро» Николай Шульгинов.

Как отметил Юрий Трутнев, индекс промышленного производства в ДФО более чем в два раза превысил среднероссийский (102,4%) и составляет 105,8%. Инвестиции в основной капитал на одного занятого на 50% выше, чем в среднем по стране и составляют 238 тысяч рублей (по РФ – 158,5 тысяч рублей). Даже рост среднемесячной заработной платы в ДФО идет более быстрыми темпами (103,1%), чем в среднем по стране (102,3%).

«На Дальнем Востоке реализуется 2 176 проектов с государственной поддержкой.Э ти проекты осуществляются в ТОР, свободном порту Владивосток, с помощью инфраструктурной субсидии и финансирования Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 4 триллиона рублей. Но эти заявленные инвестиции еще нужно обратить в инвестиции состоявшиеся. Сейчас можно говорить о том, что такие перспективы есть. Треть из этого количества (753 проекта) стартовала в 2019 году. А 870 миллиардов рублей уже пришли на Дальний Восток, причем в 2019 году – более половины – 543 миллиардов рублей. Завершено выполнение291 проекта, в том числе 108 проектов – в 2019 году. Каждый проект должен находиться на индивидуальном сопровождении. В рамках этих проектов создано 44 тысяч рабочих мест, из которых 16 тысяч – в 2019 году. На Дальний Восток приходится 33% иностранных инвестиций, вложенных в Российскую Федерацию за 5 лет. В целом мы смогли разработать и научились применять целостную систему поддержки инвестиционных проектов. Но необходимо сказать, что вклад в эту работу у регионов разный. Он зависит и от производственной базы регионов, и от наличия природных ресурсов, и от эффективности работы команды губернатора», – заявил вице-премьер.

Прозвучало, что один из главных вопросов социально-экономического развития ДФО – повышение качества жизни дальневосточников. Трутнев напомнил, что по поручению президента была запущена новая программа социального развития центров экономического роста. Все дальневосточные регионы получили на эти цели дополнительные миллиарды рублей. Общая сумма федерального финансирования составит 94,3 миллиарда рублей. На эти средства в регионах должны быть построены 493 объекта, 329 объектов – реконструированы. Речь идет о больницах, техникумах, квартирах для врачей и учителей.

«В этом году по программе «Единая субсидия» нам предстоит построить, отремонтировать, закупить – официально это называется «провести мероприятия» на сумму 25 миллиардов 980 миллионов рублей. За деньгами – таких важные объекты, как школы, больницы, дома культуры. Все, что нужно людям для комфортной жизни. Поэтому задача властей – выполнить все в срок, не допустить срывов», – в свою очередь заметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Рассматривалось проведение программы по предоставлению «дальневосточной ипотеки» под 2% годовых. Было озвучено, что необходимо адресно работать с каждой молодой семьей, а главы регионов должны контролировать, как программа исполняется на местах, и если есть какие-то жалобы, то оперативно устранять.

Обсуждалась также реализация на Дальнем Востоке национальных проектов. Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, главой государства по целому ряду направлений поставлены конкретные цели по развитию страны: повышение продолжительности жизни, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, снижение в 2 раза уровня бедности, улучшение жилищных условий и так далее.

«Нам всем надо найти решение этих задач, и губернаторам взять на себя по их выполнению ответственность», – сказал Юрий Трутнев.

Он отметил что, благодаря изменениям законодательной базы, внедрению инструментов экономической политики, работе институтов развития складывается новая система управления развития Дальнего Востока.

«Мы эту систему еще только строим: принимаем решения, способные существенно изменить социально-экономическую ситуацию, внедряем инновационные решения. Нужно постоянно мониторить и анализировать, что у нас происходит – что получается, что нет. Система управления развития Дальнего Востока должна быть гибким живым механизмом, направленным на то, чтобы дальневосточные регионы могли обмениваться своим опытом, применять эффективные практики. Наша общая команда должна быть нацелена на то, чтобы Дальний Восток стал комфортной территорией для работы и жизни. Таким местом, где хочется работать, развивать бизнес, создавать семью», - подчеркнул он.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России вместе с главами дальневосточных регионов разработать планы, рассчитать коэффициент эффективности по всем основным направлениям работы как для министерства, так и для каждого губернатора, сообщает пресс-служба областного правительства.