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27января
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Писатель Денис Драгунский научит благовещенцев писать по-чеховски

Писатель Денис Драгунский научит благовещенцев писать по-чеховски
Фото: classguru.ru

Благовещенск готовится отметить 160-летие Антона Чехова. В среду, 29 января, в молодежной библиотеке имени Чехова проведут ток-шоу, квест, откроют секреты дрессировки собак, а также организуют телемост с известным писателем, мастером коротких рассказов Денисом Драгунским – он расскажет, как работать по-чеховски.

«Славный народ – собаки!» – эти слова приписывают Антону Чехову. В Мелихове у него жили две таксы – Хина и Бром. 29 января в 11:40 в библиотеке состоится интерактивная беседа с кинологом, преподавателем Амурского аграрного колледжа, основателем школы дрессировки собак «АС» Алексеем Пискуновым. Он поделится секретами дрессировки такс. На встречу приглашены трое читателей библиотеки с их питомцами, которые на практике продемонстрируют, как работают команды.

В 15:00 для всех, кто интересуется медициной, в библиотеке состоится ток-шоу «Хороший врач – всегда художник». Еще будучи гимназистом, Антон Павлович Чехов решил поступать в Московский университет на медицинский факультет. В своей краткой автобиографии он пишет, что не помнит, по каким соображениям выбрал медицину, но в своем выборе никогда не раскаивался. Героями ток-шоу станут преподаватель медицинской академии и художник Николай Левченко, директор амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарев и главный редактор газеты «Амурская медицина» Вера Кохно. Участники ток-шоу ответят на вопросы ведущего и гостей. На встречу приглашены студенты медицинских учебных учреждений.

В 13:00 и в 16:00 пройдет квест «Чехарда» (12+). Здесь участникам предстоит решать задания по творчеству Чехова. Игроки познакомятся с каждым уголком библиотеки, узнают интересные факты и вспомнят произведения автора. Для участия нужно заранее записаться по номеру: (4162) 49-49-05.

В 19:00 благовещенская молодежная библиотека имени Чехова с помощью телемоста соединится с библиотекой Чехова в Москве. Российский писатель и журналист, мастер коротких рассказов и прототип героев знаменитых «Денискиных рассказов» Денис Драгунский в прямом эфире расскажет начинающим благовещенским писателям, как работать в этом жанре по-чеховски.

Для библиотек России, названных в честь великого писателя, Муниципальная информационная библиотечная система совместно с Амурским отделением Почты России подготовили сюрприз – 35 открыток с уникальным дизайном, разработанным в издательстве «Царское слово», и цитатой Антона Павловича. Кстати, открытки погасят штемпелем с изображением Чехова. Во время телемоста их можно отправить по России.

Библиотека имени Чехова находится по адресу: Благовещенск, улица Комсомольская, 3.

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#культура

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Комментарии
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  • mm_Михан Воронов

    mm_Михан Воронов
    8 минут назад

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