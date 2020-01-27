Для россиян, застрявших в Хэйхэ, временно откроют границу (видео)

Для российских туристов, находящихся в китайском городе Хэйхэ, во вторник, 28 января, временно откроют границу. На горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области поступили десятки звонков от россиян, оказавшихся на другом берегу. Среди них – девушка, которой требуется срочная медицинская помощь.

В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендикса. «Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки РФ, при активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Харбине, с китайской стороной была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск», – сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Всем российским туристам, желающим выехать из Хэйхэ, необходимо 28 января к 9:00 по благовещенскому времени прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и выпуска граждан займет не больше двух часов. Среди тех, кто станет возвращать российских туристов, будет присутствовать медицинский работник.

«В настоящее время сотрудники международного отдела по телефону информируют о такой возможности всех, кто ранее уже обращался к нам за консультациями. Однако необходимо понимать точное количество российских туристов в Хэйхэ в данный момент, чтобы учесть все детали. Для этого просим самостоятельно сообщать о себе по номеру нашей горячей линии: 8 (4162) 22-44-25», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Координировать работу по возвращению россиян будет сотрудник минэкономразвития и внешних связей Амурской области. В случае возникновения проблемных ситуаций в указанный период можно обращаться на номер рабочего телефона +7-914-556-16-66.

«Напоминаем о том, что эта перевозка пассажиров через границу – разовое явление, о котором удалось договориться с китайской стороной в связи со сложной ситуацией со здоровьем одной из гражданок РФ, – подчеркивают в минэкономразвития и внешних связей. – После этого перерыв в работе международного пункта пропуска Хэйхэ, согласно официальной информации китайской стороны, продолжится до 31 января».