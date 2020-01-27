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27января
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сегодня, 17:12 10

Для россиян, застрявших в Хэйхэ, временно откроют границу (видео)

Для россиян, застрявших в Хэйхэ, временно откроют границу (видео)
Фото: pixabay.com

Для российских туристов, находящихся в китайском городе Хэйхэ, во вторник, 28 января, временно откроют границу. На горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области поступили десятки звонков от россиян, оказавшихся на другом берегу. Среди них – девушка, которой требуется срочная медицинская помощь.

В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендикса. «Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки РФ, при активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Харбине, с китайской стороной была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск», – сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Всем российским туристам, желающим выехать из Хэйхэ, необходимо 28 января к 9:00 по благовещенскому времени прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и выпуска граждан займет не больше двух часов. Среди тех, кто станет возвращать российских туристов, будет присутствовать медицинский работник.

«В настоящее время сотрудники международного отдела по телефону информируют о такой возможности всех, кто ранее уже обращался к нам за консультациями. Однако необходимо понимать точное количество российских туристов в Хэйхэ в данный момент, чтобы учесть все детали. Для этого просим самостоятельно сообщать о себе по номеру нашей горячей линии: 8 (4162) 22-44-25», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Координировать работу по возвращению россиян будет сотрудник минэкономразвития и внешних связей Амурской области. В случае возникновения проблемных ситуаций в указанный период можно обращаться на номер рабочего телефона +7-914-556-16-66.

«Напоминаем о том, что эта перевозка пассажиров через границу – разовое явление, о котором удалось договориться с китайской стороной в связи со сложной ситуацией со здоровьем одной из гражданок РФ, – подчеркивают в минэкономразвития и внешних связей. – После этого перерыв в работе международного пункта пропуска Хэйхэ, согласно официальной информации китайской стороны, продолжится до 31 января».

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #происшествия #таможня

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Спасибо!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    могут Же!!!!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Спасибо девушке, которой требуется срочная медицинская помощь и пожелания ей, чтобы ВСЁ обошлось, здоровья... Как говорится "Не бывает худа, без добра"... А завтра, русские туристы покажут своё истинное лицо.

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    А что девушка уже заражена новым вирусом и везет его в Россию?Вот уж правда не бывает худо без добра! Мы вам добро впустив вас обрано вы нам худо вирус привезли!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Ха !!! Шнапс сразу сказал что русотурисо из ХХ выставят . На фиг китам гемор )))

    Главно дело тут их принять достойно , с собачками и карантинами ((( а то навезут , понимаешь ....

    З.Ы. сосед мой 23.01 приехал из зареченска - так до сих пор БОЛЬНОЙ ( толи бахус , то ли корона давит ) , к-че горячий совсем (((

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Так как бухают там наши, никакой вирус не страшен

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    14 минут назад

    Вот я и ошибся. Но без критики и действий не дождешься.

    Не удивлюсь если договаривалась как раз таки г-жа Киреева. По моему опыту одна из меньшинства кто там работает.

  • mm_Михан Воронов

    mm_Михан Воронов
    9 минут назад

    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

  • mm_Михан Воронов

    mm_Михан Воронов
    8 минут назад

    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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