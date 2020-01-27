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27января
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сегодня, 17:07 10

Автор снежного городка в Благовещенске усомнился в искренности извинений вандала

Автор снежного городка в Благовещенске усомнился в искренности извинений вандала

Автор снежного городка и ледовых скульптур, благовещенец Алексей Сидоров сомневается в искренности извинений, которые принес амурчанин, разрушивший 17 фигур изо льда. Об этом скульптор сообщил в эфире программы «Простые вопросы».

«Я не знаю, насколько искренни были эти извинения…Если просто сразу всё простить и отпустить, может, в следующий раз он снова выпьет и пойдет ломать… Люди уже совершеннолетние, и должны нести ответственность за свои поступки. Ну одну-две сломали, а когда половину уничтожили? Я думаю, это надо пресекать на корню», – заявил автор разрушенных творений изо льда.

По словам Алексея Сидорова, ущерб, нанесенный снежному городку в Благовещенске, оценивается примерно в 1 миллион рублей. Уничтожены 17 фигур, над которыми трудился мастер. Над каждой он работал несколько дней, но еще больше сил и времени ушло на подготовительные работы: лед доставили с озер, затем установили с помощью техники, и только потом к работе приступил скульптор.

«Наверное, городки в будущем будут платные», – высказал мысль Алексей Сидоров и привел в пример Харбин, где вход в ледовый городок стоит 35 юаней. Амур.инфо публикует эфир программы «Простые вопросы» с Алексеем Сидоровым.

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#Простые вопросы

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    да конечно пусть раздуплится по взрослому

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    сегодня городок, завтра машина соседа, послезавтра памятники на кладбищах

  • Анеле

    Анеле
    1 час назад

    И правильно, что усомнился

    Ведь ни одному здравому человеку,даже если он под винными парами, не придёт в голову дурная идея крушить красоту(((

    А этот чудак на букву м, когда понял, что грозит статья, сразу "раскаялся"...

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    И правильно скульптор считает.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Каким образом плата за городок обезопасит его от разрушения?...

    Решайте вопрос охраны - вся проблема в этом.

  • V.M.

    V.M.
    50 минут назад

    Автор скульптур имеет право на собственное мнение. Но согласна с





    Myxira , сегодня, 17:54

    Каким образом плата за городок обезопасит его от разрушения?...

    Решайте вопрос охраны - вся проблема в этом.



  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    30 минут назад

    Будет оплата,будут деньги на охрану

  • kidman

    kidman
    22 минуты назад

    V.M. Myxira

    Автор скульптур имеет право на собственное мнение. Но согласна с



    Myxira , сегодня, 17:54

    Каким образом плата за городок обезопасит его от разрушения?...

    Решайте вопрос охраны - вся проблема в этом.





    Главная проблема нашего общества в том, что есть люди (и их достаточно много!) которые искренне уверены , что "нужно решать вопрос охраны, потому что вся проблема в этом".

    Да не охранять нужно (невозможно везде поставить полицейского), а воспитывать (тех, кого не поздно).

    А кого поздно воспитывать - карать по закону за совершённые преступления. И ответственность неотвратимой должна быть. Чтобы наука потенциальным вандалам была. Потому, что с воспитанием, к сожалению, упущено очень много. Не Сингапур мы, в смысле уровня культуры в среднем на душу населения. И вряд ли в обозримом будущем станем

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    kidman Myxira

    V.M. Myxira

    Автор скульптур имеет право на собственное мнение. Но согласна с



    Myxira , сегодня, 17:54

    Каким образом плата за городок обезопасит его от разрушения?...

    Решайте вопрос охраны - вся проблема в этом.





    Главная проблема нашего общества в том, что есть люди (и их достаточно много!) которые искренне уверены , что "нужно решать вопрос охраны, потому что вся проблема в этом".

    Да не охранять нужно (невозможно везде поставить полицейского), а воспитывать (тех, кого не поздно).

    А кого поздно воспитывать - карать по закону за совершённые преступления. И ответственность неотвратимой должна быть. Чтобы наука потенциальным вандалам была. Потому, что с воспитанием, к сожалению, упущено очень много. Не Сингапур мы, в смысле уровня культуры в среднем на душу населения. И вряд ли в обозримом будущем станем



    Рука бойца карать устанет. К сожалению. Это как с малым ребенком: проще убрать с глаз долой вещь, к которой он без конца тянется, чем объяснять, что так нельзя. А в данном случае, не уповать на слабые ростки воспитания, а установить нормальное видеонаблюдение, той же охране двух администраций на время праздников поручить вести наблюдение, естественно, достойно премировать за допнагрузку.

  • домовенок

    домовенок
    7 минут назад

    Да какая там искренность - за шкурку свою трясется.

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