Автор снежного городка в Благовещенске усомнился в искренности извинений вандала

Автор снежного городка и ледовых скульптур, благовещенец Алексей Сидоров сомневается в искренности извинений, которые принес амурчанин, разрушивший 17 фигур изо льда. Об этом скульптор сообщил в эфире программы «Простые вопросы».

«Я не знаю, насколько искренни были эти извинения…Если просто сразу всё простить и отпустить, может, в следующий раз он снова выпьет и пойдет ломать… Люди уже совершеннолетние, и должны нести ответственность за свои поступки. Ну одну-две сломали, а когда половину уничтожили? Я думаю, это надо пресекать на корню», – заявил автор разрушенных творений изо льда.

По словам Алексея Сидорова, ущерб, нанесенный снежному городку в Благовещенске, оценивается примерно в 1 миллион рублей. Уничтожены 17 фигур, над которыми трудился мастер. Над каждой он работал несколько дней, но еще больше сил и времени ушло на подготовительные работы: лед доставили с озер, затем установили с помощью техники, и только потом к работе приступил скульптор.

«Наверное, городки в будущем будут платные», – высказал мысль Алексей Сидоров и привел в пример Харбин, где вход в ледовый городок стоит 35 юаней. Амур.инфо публикует эфир программы «Простые вопросы» с Алексеем Сидоровым.