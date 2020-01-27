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27января
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В Благовещенске увековечат память Героя Советского Союза Юрия Кузнецова

В Благовещенске увековечат память Героя Советского Союза Юрия Кузнецова
Фото: Благовещенская городская дума

В Благовещенске улицу, образовательное или спортивное учреждение назовут в честь Героя Советского Союза, зампредседателя городской думы, почетного гражданина Благовещенска Юрия Кузнецова. Юрий Викторович Кузнецов ушел из жизни 24 января. Церемония прощания состоялась 27 января.

Рассмотреть вопрос об увековечивании памяти Юрия Кузнецова городской думе предложила мэр Благовещенска Валентина Калита. Инициативу депутаты поддержали. Вопрос будет включен в повестку комиссии по увековечиванию, сообщает городская администрация.

«Юрий Викторович, бесспорно, пользовался непререкаемым авторитетом. Он всегда активно участвовал в общественной жизни города, развитии спорта, патриотическом воспитании. Его вклад в историю нашего города и страны должен быть увековечен», – подчеркнула Валентина Сергеевна.

Председатель думы Евгения Евглевская добавила, что Юрий Кузнецов – значимая фигура для Благовещенска. «Многие годы своей жизни он отдал служению родине, воспитанию достойных защитников нашей страны. Ведь сегодня сотни выпускников нашего ДВОКУ, которое Юрий Викторович возглавлял почти 10 лет, несут службу по всей России и за её пределами. Его биография служит примером для молодых поколений благовещенцев», – сказала Елена Игоревна и добавила, что Юрий Викторович, будучи депутатом двух созывов, всегда помогал жителям своего избирательного округа, курировал работу ветеранских организаций.

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#память

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