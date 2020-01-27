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27января
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сегодня, 16:39 3

За выходные благовещенские автоинспекторы задержали 13 нетрезвых водителей

За выходные благовещенские автоинспекторы задержали 13 нетрезвых водителей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». С 24 по 26 января во время массовых проверок на дорогах Благовещенска и Благовещенского района полицейские выявили 13 пьяных водителей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», целью профилактического мероприятия было пресечение нарушений правил дорожного движения.

В пятницу, 24 января, в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Шафира проводились массовые проверки водителей. Как пояснил начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко, в ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы остановили около 150 автомобилей. Сотрудники проводили краткую беседу с водителем и, если у него не наблюдались признаки опьянения, отпускали его.

В рамках массовых проверок удалось пресечь семь нарушений Правил дорожного движения. Нетрезвых водителей не выявили.

Всего в ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции пресекли 181 нарушение Правил дорожного движения. 13 человек задержаны за то, что сели за руль нетрезвыми или отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Пятеро из них были задержаны не первый раз. Поэтому им грозит уголовное наказание.

«Если вы видите, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62. Ваш звонок может остановить беду!» – напоминают автоинспекторы.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • известный

    известный
    2 часа назад

    Молодцы

  • известный

    известный
    2 часа назад

    Молодцы

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