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27января
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сегодня, 16:30 0

Будет семь платьев: Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Будет семь платьев: Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Фото: instagram.com/volochkova_art/

20 октября известная российская балерина Анастасия Волочкова выйдет замуж второй раз. Однако расписываться официально Анастасия в ближайшее время не планирует.

О том, что свадьба будет именно 20 октября, артистка подтвердила телеканалу НТВ.

Звезда по-прежнему скрывает своего избранника, однако отметила, что он состоятельный мужчина и взял на себя все расходы по торжеству. Волочкова подчеркнула, что на первой свадьбе у нее было 5 платьев, а на второй их будет 7.

20 января балерина отметила в караоке-клубе свое 44-летие, где художник Никас Сафронов сделал звезде предложение от имени старшего сына. Волочкова никак не прокомментировала это заявление. Избранника Волочковой на празднике не было, но, по словам артистки, он ждал ее дома.

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#шоу-бизнес

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