Вспышка коронавируса может серьезно повлиять на туристическую отрасль в России и мире

Вспышка коронавируса в китайском Ухане может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка и российскую туротрасль. Это связано с тем, что в мире на долю путешественников из КНР приходится 11 % международных прибытий, а в РФ – 18 %.

«На мировом рынке въездного туризма, где на долю гостей из КНР приходится 11 %, или 150 миллионов международных прибытий и около 20 %, или 277 миллиардов долларов туристских расходов, ситуация может измениться довольно кардинально. И не только для туроператоров, специализирующихся на приеме китайских туристов. Произойдет высвобождение значительной части номерного фонда гостиниц, туристских автобусов, рабочих мест, которые будет не просто загрузить за счет туристов из других стран. Снизится посещаемость популярных у туристов музеев, магазинов и ресторанов», – заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько порталу «Интерфакс-Туризм».

По статистике, на долю граждан КНР приходится 6 % всего въездного потока из-за рубежа в Россию.

«Но, если говорить о прибытиях из стран дальнего зарубежья, в структуре которых больше туристских поездок и меньше трудовой миграции, на Китай приходится уже 18 %, или более 2 миллионов человек в год», – добавил Шпилько.

По его мнению, если эпидемия будет расширяться, России придется менять маркетинговую стратегию продвижения на зарубежных рынках, чтобы привлечь туристов с новых рынков с целью загрузки отелей и другой инфаструктуры.

«Введение западными странами санкций в 2014 году стимулировало активизацию работы отечественной туриндустрии, прежде всего, в КНР и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Очередная эпидемия, если она затянется, подстегнет работу с европейским, американским рынками и на ближневосточном направлении. В этих же направлениях в таком случае будет целесообразно активизировать маркетинговую активность государственных органов управления туризмом», – считает эксперт.

По его мнению, необходимо расширить меры государственной поддержки туриндустрии, в том числе Дальнего Востока, которая особенно плотно завязана на китайский рынок, хотя в Москве и Петербурге на туристов из Китая также приходится существенная доля турпотока. «Наконец, можно использовать временный спад въезда из КНР, если он произойдет, для перезагрузки этого сектора рынка, проблемного в отношении финансовой прозрачности и качества обслуживания, в частности, экскурсионного», – считает глава РСТ.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператоры и турагенты также остановили продажи туров в страну.

В декабре 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй – эпицентр заболевания, по одному – на Шанхай и провинцию Хэнань. Число заразившихся приближается к 2 тысячам человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два – в Макао, три – на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два – в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три – в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному – в Непале и Австралии.