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27января
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сегодня, 16:25 4

Самолет, летевший в Москву из Хабаровска, вернулся обратно из-за сообщения о минировании

Самолет, летевший в Москву из Хабаровска, вернулся обратно из-за сообщения о минировании
Фото: Flightradar24.com

Самолет «Аэрофлота», выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за анонимной угрозы взрыва и вернулся в аэропорт вылета. Лайнер благополучно приземлился в Хабаровске.

«Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа», – сообщил собеседник РИА Новости.

Самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Пострадавших – нет. Оперативные службы начали обследовать воздушное судно.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Судя по фото он еще мертвую петлю разок сделал)))))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Премио

    Судя по фото он еще мертвую петлю разок сделал)))))



    Просто кружил в том месте.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    50 минут назад

    Сервер обнаружили в Нидерландах. Он блокирован. Гы.

  • Премио

    Премио
    32 минуты назад

    Myxira 44 минуты назад

    Премио

    Судя по фото он еще мертвую петлю разок сделал)))))

    Myxira 44 минуты назад

    Премио

    Судя по фото он еще мертвую петлю разок сделал)))))

    Хотел наверное над Зей упасть следы заметали )))

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