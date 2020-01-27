Самолет, летевший в Москву из Хабаровска, вернулся обратно из-за сообщения о минировании

Самолет «Аэрофлота», выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за анонимной угрозы взрыва и вернулся в аэропорт вылета. Лайнер благополучно приземлился в Хабаровске.

«Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность. На борту 262 пассажира и 10 членов экипажа», – сообщил собеседник РИА Новости. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Пострадавших – нет. Оперативные службы начали обследовать воздушное судно.

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Наталья Храмова