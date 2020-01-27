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27января
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сегодня, 16:24 1

«Макдональдс» откроется во Владивостоке

«Макдональдс» откроется во Владивостоке
Фото: pixabay.com

Во Владивостоке начнет работать ресторан быстрого питания «Макдональдс». Он разместится на Второй Речке, в торговом центре на улице Русской.

О том, что во Владивостоке откроется «Макдональдс», пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на источники. Отмечается, что под «короля фастфуда» арендованы помещения на первом этаже торгового центра на Русской, сейчас там идет ремонт.

Информация о предстоящем открытии ресторана быстрого питания циркулирует в социальных сетях. Один из предпринимателей сообщил о работах по внутренней отделке помещений для «Макдональдса» на улице Русской. В своем посте он упомянул открытие второй точки «Макдональдса» – в одном из торгово-развлекательных комплексов Владивостока.

Издание пишет, что фастфуд продолжает набирать позиции во Владивостоке. В городе закрепились мировые бренды KFC, Hesburger, Burger King. Неплохо чувствуют себя локальные бренды бургерных. Пришла на местный рынок франшиза сети фастфуда Black Star Burger.

Основными конкурентами «Макдональдса» в Приморье станут KFC и Burger King.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    35 минут назад

    Весной в Хабаровске тоже откроют. Интересно, когда в Благе!?

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