В Приамурье четверо сирот, претендующие на жилье по соцнайму, были вынуждены снимать квартиры

В Амурской области прокуратура помогла 4 сиротам получить благоустроенное жилье. Проверку по поступившим обращениям провела прокуратура Сковородинского района.

Установлено, что администрация Сковородинского района длительное время не принимала меры по обеспечению жилыми помещениями заявителей, имеющих статус сирот. В связи с этим молодые люди вынуждены были снимать жилые помещения на условиях коммерческого найма.

Прокурор Сковородинского района обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на администрацию района обязанности предоставить им благоустроенные жилые помещения по договорам специализированного найма, отвечающие санитарным и техническим требованиям. Решениями суда требования прокурора полностью удовлетворены, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

По информации регионального министерства социальной защиты населения, в 2019 году жилье получили 205 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.