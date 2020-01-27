В Татьянин день в Благовещенске появилась на свет Татьяна

В Благовещенском роддоме поздравили мам с двойным праздником. В честь Татьяниного дня, который отмечается 25 января, на свет появилась одна Татьяна. А вторая Татьяна в этот день впервые стала мамой.

Татьяна Александровна в Татьянин день впервые стала мамой – у нее родилась дочь. А Юлия Сергеевна свою новорожденную девочку, родившуюся 25 января, назвала Татьяной.

С этим событием мам поздравили заместитель министра здравоохранения Елена Мирлас, начальник управления ЗАГС Наталья Томилова и заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова. Амурчанкам вручили наборы для новорожденных, памятные знаки «Рожденный в Приамурье» и цветы.

С начала 2020 года в Амурской области четыре новорожденные девочки получили имя Татьяна. В 2019 году в Приамурье стало на 25 Татьян больше, сообщает правительство Амурской области.

Всего в 2020 году в Приамурье появились на свет 514 детей: 267 девочек и 247 мальчиков.