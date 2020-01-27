Брошенных в аэропорту Шереметьево детей могут определить в детдом

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Двух мальчиков, которых оставил в московском аэропорту Шереметьево прилетевший из Хабаровска мужчина, могут определить в детдом или в приемную семью. В настоящее время решается вопрос о приобретении билетов для них.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко. «По возвращении дети будут определены в учреждение здравоохранения для обследования состояния их здоровья. Затем, вероятнее всего, их определят в государственное учреждение, детский дом или в приемную семью, если таковая сразу найдется, поскольку родственники не откликаются. Ждем документы для возвращения детей в Хабаровский край. Документы нужны, чтобы купить билеты, решаем вопрос о приобретении с правительством региона», – сказала Трегубенко.

Как писало Амур.инфо, прилетевший из Хабаровска мужчина, предположительно отец, оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Полиция ведет его розыск. Следователи СК начали проверку.

Как сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, дети живут в Комсомольске-на-Амуре. По ее словам, дети в семье были желанными, отец занимался ими, был требовательным. Сам он работал вахтовым методом. «Родители жили не дружно, но семья не малоимущая», – сказала Петухова. Она рассказала, что о матери детей ничего неизвестно с апреля прошлого года. Она пропала, тогда же был инцидент, когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали.

Семья, в которой воспитывались дети, получала предупреждения от органов за ненадлежащее воспитание, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре. «По матери в 2017 году комиссией рассматривался протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – дети опрокинули на себя горячий чайник, получили термические ожоги, когда мать выходила за хлебом в магазин. По решению комиссии мать предупредили», – сказал представитель администрации. Он уточнил, что дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении.

В администрации также уточнили, что детей смогут определить в детдом только после лишения родителей родительских прав.

Старший мальчик посещал школу, младший ходил в детский сад. Отец, неоднократно выезжавший на заработки вахтовым методом, дважды по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, а по возвращении с работы забирал детей. Он пояснял, что не мог оставить детей на мать. «24 января мужчина забрал документы из школы на старшего ребенка, пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье, а работу найти не проблема», – добавили в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили агентству в прокуратуре Хабаровского края, по поводу случившегося начата проверка, будет оценена работа органов системы профилактики.

«Газета.ру» пишет, что правоохранители нашли мать мальчиков. По словам уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, мать мальчиков не знала о планах отца. Омбудсмен пояснила, что сейчасс ней ведется работа и, может быть, все разрешится лучшим образом.