Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:34 4

Дмитрий Рогозин работает на космодроме Восточный

Дмитрий Рогозин работает на космодроме Восточный
Фото: кадр видео

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прилетел на космодром Восточный в Амурской области. Об этом он написал в Twitter. О предстоящем визите Рогозина на космодром стало известно накануне, 26 января.

«В Москве 2 утра. Подлетаем к морозному Благовещенску. Все выглядит совсем не так, когда летишь над европейской Россией, хотя и привычно для меня. Это моя очередная рабочая поездка на Восточный. 60-я. Аэропорт на космодроме еще не построен, поэтому в Благовещенске нас ждет вертолет», – гласит первое сообщение Дмитрия Рогозина.

«Морозная дымка закрывает контуры стартового комплекса ракеты "Союз-2" и строящегося стартового комплекса тяжелой ракеты "Ангара". Сейчас садимся и машинами едем на объекты», – говорится в следующем сообщении.

После этого глава Роскосмоса опубликовал несколько сообщений и видео. В частности, он упомянул, что подготовка к бетонным работам ведётся на объекте номер 1 (стартовое сооружение и огневое кольцо) под укрытием теплового шатра. Написал, что начинается планирование расширения технического комплекса под ракету сверхтяжёлого класса. В техническом комплексе идет сборка пяти ракет «Союз-2» пусковой кампании этого года, а в монтажно-испытательном корпусе все готово к прибытию космических аппаратов компании OneWeb.

Просмотров всего: 216

#визиты #космодром

распечатать


Общество 12

СМИ: Дмитрий Рогозин совершит рабочую поездку на космодром Восточный
Общество

Стоимость содержания космодрома Восточный превысила 3 миллиарда рублей в год
Общество 74

Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
Общество 22

Роскосмос выделит 255 миллионов на проверку, связанную с Восточным
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    33 минуты назад

    Живописный рассказ Дмитрия выглядит неполным, в частности не упомянута общая сумма похищенных денег при строительстве недостроенного космодрома, кто и по каким статьям чалится, у кого место возле параши, на сколько конкретно кинули его и т.д.. Побольше,как его,реализму.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    8 минут назад

    И когда должен был построен аэропорт, и сколько на нем уже украли...60 раз сгонять вертолет за 250 км, это цена ВПП.. вон китайцы за неделю больницу построили в связи с вирусом,- учитесь или наймите, уже бы пилотируемые летали...

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад



    ~~Дмитрий Рогозин работает на космодроме Восточный

    ~~Об этом он написал в Twitter.



    А фоточки выложил - "Я с лопатой", "Я с кайлом"?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 минута назад

    "Я с лопатой", "Я с кайлом"?- это в будущем, с рудника под Магаданом..

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь