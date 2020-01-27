~~Дмитрий Рогозин работает на космодроме Восточный

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«В Москве 2 утра. Подлетаем к морозному Благовещенску. Все выглядит совсем не так, когда летишь над европейской Россией, хотя и привычно для меня. Это моя очередная рабочая поездка на Восточный. 60-я. Аэропорт на космодроме еще не построен, поэтому в Благовещенске нас ждет вертолет», – гласит первое сообщение Дмитрия Рогозина.

«Морозная дымка закрывает контуры стартового комплекса ракеты "Союз-2" и строящегося стартового комплекса тяжелой ракеты "Ангара". Сейчас садимся и машинами едем на объекты», – говорится в следующем сообщении.

После этого глава Роскосмоса опубликовал несколько сообщений и видео. В частности, он упомянул, что подготовка к бетонным работам ведётся на объекте номер 1 (стартовое сооружение и огневое кольцо) под укрытием теплового шатра. Написал, что начинается планирование расширения технического комплекса под ракету сверхтяжёлого класса. В техническом комплексе идет сборка пяти ракет «Союз-2» пусковой кампании этого года, а в монтажно-испытательном корпусе все готово к прибытию космических аппаратов компании OneWeb.