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27января
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сегодня, 15:22 0

На Урале женщина постирала новорожденного в стиральной машине

На Урале женщина постирала новорожденного в стиральной машине
Фото: moerschy с сайта Pixabay

В городе Талице Свердловской области многодетная мать постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

По предварительным данным, у женщины начались преждевременные роды дома. В это время в доме все спали. Появившегося на свет ребенка она постирала в машине, а позже заявила, что младенец родился мертвым, сообщает URA.ru.

У подозреваемой есть трое детей. Семья считается многодетной и на учете не состояла. Тело новорожденного отправили на экспертизу. Оно передано на экспертизу для установления причины смерти новорожденного.

Известно, что на учет в женской консультации родившая не вставала. Соседи семьи рассказали, что женщина работает в парикмахерской, нареканий как к матери к ней не было.

«Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом», – сообщила местная жительница порталу E1.

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#дети #криминал #происшествия

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