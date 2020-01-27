На Урале женщина постирала новорожденного в стиральной машине

В городе Талице Свердловской области многодетная мать постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

По предварительным данным, у женщины начались преждевременные роды дома. В это время в доме все спали. Появившегося на свет ребенка она постирала в машине, а позже заявила, что младенец родился мертвым, сообщает URA.ru.

У подозреваемой есть трое детей. Семья считается многодетной и на учете не состояла. Тело новорожденного отправили на экспертизу. Оно передано на экспертизу для установления причины смерти новорожденного.

Известно, что на учет в женской консультации родившая не вставала. Соседи семьи рассказали, что женщина работает в парикмахерской, нареканий как к матери к ней не было.

«Сама в шоке, вполне нормальная была, каких-либо склонностей не видно было, всегда здоровались, так как живем через дом», – сообщила местная жительница порталу E1.