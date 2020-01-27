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27января
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В Благовещенске ищут мужчину без двух пальцев на правой руке

В Благовещенске ищут мужчину без двух пальцев на правой руке
Фото: instagram.com

В Благовещенске пропал 47-летний мужчина. Неделю назад Сергей Носырев вышел из дома и с тех пор не возвращался. Особые приметы пропавшего горожанина: рост выше среднего, на правой руке отсутствуют фаланги двух пальцев.

Информацию о поисках пропавшего опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур». Носырев Сергей Николаевич 1973 года рождения пропал во вторник, 21 января, около 17 часов с адреса: Благовещенск, улица Калинина, 53.

Был одет в куртку коричневого цвета, черное трико с тремя белыми полосами, на голове шапка, на ногах сапоги «Аляска» темного цвета.

Приметы мужчины: рост примерно 180 сантиметров, глаза зеленые. Особые приметы: шрамы по всей голове, на правой руке нет первых фаланг большого и указательного пальцев.

Всех, кому известно местонахождение Сергея Носырева, просят сообщить по телефонам волонтеров ПСО «Амур»: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75; или в полицию по номерам 02, 102.

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