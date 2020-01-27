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27января
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В интернете пытаются пристроить в добрые руки необычную кошку

В интернете пытаются пристроить в добрые руки необычную кошку
Фото: Mitchell County Animal Rescue в Facebook

Американский приют для животных в штате Северная Каролина ищет хозяев для необычной кошки. В объявлении сообщается, что это «Худшая кошка в мире».

Работники приюта шутливо прорекламировали своенравную кошку на своей странице в Facebook.

«Познакомьтесь с Пердитой (не для слабонервных). Ей нравится: уставиться прямо в вашу душу, пока вы не почувствуйте, что никогда больше не будете веселым; песня Cat Scratch Fever; фильм "Кладбище домашних животных" (кот Черч – ее герой); пугающие прыжки (ее специальность); скрываться в темных углах, считая себя при этом королевой дома; обманывать сотрудников приюта, притворяясь больной (ветеринар соглашается… что она просто вонючка).

Ей не нравится: розовый цвет; котята (они такие живые); собаки; дети; группа Дикси Чикс; фильмы Дисней; Рождество и последнее, но не по важности – обнимашки. Она одинока и готова быть социально неловкой с социально неловким человеком, который будет уважать ее личное пространство. ОТДАДИМ БЕСПЛАТНО», – перевели сообщение приюта «360».

Несмотря на такое объявление, пользователи пришли в восторг от злой кошки. Кто-то сказал, что с годами она станет добрее, а кто-то назвал Пердиту своим тотемным животным. Однако не обошлось и без тех, кто обвинил сотрудников приюта в том, что они не смогли найти правильного подхода к кошке.

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#животные #юмор

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